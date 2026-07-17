RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vum "King of the North" zum Labour-BossWien ass den zukünftege brittesche Premierminister Andy Burnham?

RTL mat AFP
Dem Andy Burnham säi politesche Wee huet hien aus dem brittesche Parlament iwwer d'Lokalpolitik an dat héchste politescht Amt vu Groussbritannien gefouert.
Update: 17.07.2026 11:15
© NEWS IMAGES/NurPhoto via AFP

Den Andrew - genannt "Andy" - Burnham gëtt e Freideg zum neie Chef vun der brittescher Labour-Party ernannt, éier hien e Méindeg offiziell als neie brittesche Premierminister vereedegt gëtt. Ma wien ass de Mann, deen nom Keir Starmer d'Regierungsgeschäfter am Vereenegte Kinnekräich wäert leeden, wéi ass hien un d'Muecht komm a firwat steet hie politesch?

Aus dem Parlament an d'Regionalpolitik

No sengem Master am Engleschen zu Cambridge schafft den Andy Burnham fir d'éischt als Journalist, éier hien 1994 Mataarbechter vun der Labour-Deputéierter Tessa Jowell gëtt. No de Parlamentswalen 1997 gëtt hien da politesche Referent am Parlament fir den Daachverband vum brittesche Gesondheetssystem NHS. 1998 gëtt hie Conseiller vum deemolege Staatssekretär fir Kultur, Medien a Sport Chris Smith.

2001 ass hien an d'brittescht Parlament gewielt ginn, an deem hie bis 2017 souz. Wärend dëser Zäit hat hien ënnert de Labour-Premieren Tony Blair a Gordon Brown och verschidden héich Posten an der Regierung.

2010 an 2015 huet hien ouni Erfolleg fir de Poste vum Chef vun der Labour-Partei kandidéiert.

2016 huet hie schliisslech annoncéiert, dass hie sech aus der parlamentarescher Oppositioun zeréckzitt, fir bei der Buergermeeschter-Wal vum Metropol-Bezierk Greater Manchester ze kandidéieren. De 5. Mee 2017 huet hien dës Wal gewonnen. 2021 an 2024 gouf hien an dësem Amt confirméiert. Seng Wal-Erfolleger zu Manchester hunn him an de brittesche Medien de Spëtznumm "King of the North" abruecht.

Brittesch Regierungskris an Nofolleg vum Keir Starmer

Am Fréijoer 2026 rumouert et dann an der brittescher Regierung. No engem schlechte Score vun der Labour-Partei bei de brittesche Gemengewalen demissionéiert de Gesondheetsminister Wes Streeting an den Deputéierten Josh Simons gëtt säi Sëtz am Parlament op, wouropshin et zu Komplementar-Walen fir dëse Sëtz am Walkrees Makerfield kënnt. Ma et si genee dës Walen, déi den Andy Burnham den 18. Juni gewënnt, wouduerch hien nees britteschen Deputéierten, an esou fir de Poste vum Labour-Chef eligibel gëtt.

Den 22. Juni demissionéiert de Keir Starmer dann als Chef vun der Labour Partei an an der Konsequenz och als brittesche Premier. Vum 9. Juli u kënnen d'Labour-Deputéiert dann hir Kandidatur fir de Poste vum Parteichef areechen. De 15. Juli ass kloer, dass den Andy Brunham den neie Labour-Chef gëtt. Vu 403 Labour-Deputéierten hunn 349 annoncéiert, seng Kandidatur ze ënnerstëtzen.

"Manchesterism" a "Soft Left"

Politesch zielt de Burnham zu der sougenannter "Soft Left" a Groussbritannien. Dës gëllt bannent der Labour-Partei als mëtt-lénks orientéiert. Si setzt op staark ëffentlech Investitiounen a sozial Ëmverdeelung, wëll dobäi awer méi pragmatesch virgoen, wéi den traditionell-lénke Parteifligel, dee méi un den Iddie vum fréieren Oppositiounschef Jeremy Corbyn gepräägt ass. De Burnham selwer bezeechent seng politesch Ausriichtung als "business-friendly socialism".

Um Ufank vu senger politescher Karriär huet hien nach zum zentristeschen Deel vu Labour gehéiert. Säi Wiessel hin zu lénker Säit vun der Partei huet hien haaptsächlech a senger Zäit als Buergermeeschter vu Manchester vollzunn. Als Buergermeeschter huet hien ënner anerem den ëffentlechen Transport, den abordabele Logement an déi ëffentlech Gesondheetsservicer zu Manchester ausgebaut. Dowéinst gëtt seng Politik an de brittesche Medien och dacks als "Manchesterism" bezeechent. Kritiker reprochéieren him wéinst dësem Wandel, dass hien e politescht Chamäleon ouni eegen Iwwerzeegunge wier.

Bannent dem leschte Joer ass de Burnham politesch ëfters mam Keir Starmer uneneegeroden. Ënnert anerem huet hien de Starmer kritiséiert, wéi dësen Aspuerunge bei de Sozialausgabe proposéiert huet.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt ginn e gudde Krack méi deier
Wann e Kand wärend Schwangerschaft oder bei Gebuert stierft
"Amplaz eng Gebuert virzebereeden, hu mir e Begriefnis organiséiert"
Video
3
Gedenkminutt fir 22 Joer alen Tréierer Student
"Wir müssen das alle gemeinsam verarbeiten"
Video
Fotoen
"Booster fir de Wunnengsbau"
Befreiung vun Enregistrement, méi Bëllegen Akt, méi Zënssubventioun
17
Detailer no Messerattack zu Tréier
Presuméierten Täter huet Affer net kannt an ass elo an der forensescher Psychiatrie
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Frankräich
Zwee Doudeger no staarke Stierm an Donnerwieder, Tornado bei Saint-Etienne
Hotel zu Kröv (D) an de Koup gefall
Statiker wéinst Homicide involontaire an onfräiwëlleger Kierperverletzung ugeklot
Fotoen
Am Frankfurter Flughafen sind vier Beschäftigte an Malaria erkrankt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Infektionen von einer per Flug importierten Anophelesmücke stammen.
Seelen Infektioun
Véier Mataarbechter vu Fluchhafen zu Frankfurt mat Malaria ugestach
Eng Ambulanz am Uganda
Uganda
Op d'mannst 21 Doudesaffer bei Accident vu Schoulbus
No US-Attacken op d'iranesch Verkéiersinfrastruktur huet Teheran Rakéiten op US-Basen an der Regioun geschoss.
Iran-Krich
US-Attacken op iranesch Verkéiersinfrastruktur, iraneschen Ugrëff op syresche Militär-Stëtzpunkt
Video
An enger Ried zur Haaptsendezäit
Donald Trump behaapt, China hätt d'Presidentiellen 2020 beaflosst
25
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.