RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Seelen InfektiounVéier Mataarbechter vu Fluchhafen zu Frankfurt mat Malaria ugestach

AFP, iwwersat vun RTL
Um Fluchhafen zu Frankfurt goufe véier Fäll vu sougenannter Fluchhafemalaria registréiert.
Update: 17.07.2026 10:55
Am Frankfurter Flughafen sind vier Beschäftigte an Malaria erkrankt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte, ist davon auszugehen, dass die Infektionen von einer per Flug importierten Anophelesmücke stammen.
Malaria gëtt vu Mustiken iwwerdroen
© AFP/Archiv

Um Fluchhafen zu Frankfurt si véier Mataarbechter u Malaria erkrankt. Wéi de Robert-Koch-Institut (RKI) e Freideg matdeelt, ass dovun auszegoen, datt d'Infektioun vun enger Anophelesméck kënnt, déi an engem Fliger matbruecht gouf. De Fall wier besonnesch, well an Däitschland bal nëmme Leit vu Malaria betraff sinn, déi sech am Ausland infizéiert hunn.

Eng sougenannt "Fluchhafemalaria" ass dem RKI no relativ seelen an Däitschland. Fir déi Betraffe kéint dat eng spéit Diagnos bedeiten, well Malaria dacks mat Vacancieren a Relatioun bruecht géing ginn. Eng spéit Diagnos géing allerdéngs och de Risk fir e schwéiere Krankheetsverlaf erhéijen.

Den RKI appelléiert dowéinst un d'Dokteren, besonnesch am Summer och eng seele Fluchhafemalaria als Diagnos a Betruecht ze zéien, wann d'Patienten op Fluchhäfe mat interkontinentale Verbindugnen oder an der Géigend dovu schaffen.

De leschte Fall vun enger Fluchhafemalaria war dem RKI no 2023 an Däitschland registréiert ginn. Och deemools war de Frankfurter Fluchhafe betraff. Déi aktuell Infektioune gi vun der Santé zu Frankfurt ënnersicht.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt ginn e gudde Krack méi deier
Wann e Kand wärend Schwangerschaft oder bei Gebuert stierft
"Amplaz eng Gebuert virzebereeden, hu mir e Begriefnis organiséiert"
Video
3
Gedenkminutt fir 22 Joer alen Tréierer Student
"Wir müssen das alle gemeinsam verarbeiten"
Video
Fotoen
"Booster fir de Wunnengsbau"
Befreiung vun Enregistrement, méi Bëllegen Akt, méi Zënssubventioun
17
Detailer no Messerattack zu Tréier
Presuméierten Täter huet Affer net kannt an ass elo an der forensescher Psychiatrie
Weider News
Frankräich
Zwee Doudeger no staarke Stierm an Donnerwieder, Tornado bei Saint-Etienne
Hotel zu Kröv (D) an de Koup gefall
Statiker wéinst Homicide involontaire an onfräiwëlleger Kierperverletzung ugeklot
Fotoen
Vum "King of the North" zum Labour-Boss
Wien ass den zukünftege brittesche Premierminister Andy Burnham?
0
Eng Ambulanz am Uganda
Uganda
Op d'mannst 21 Doudesaffer bei Accident vu Schoulbus
No US-Attacken op d'iranesch Verkéiersinfrastruktur huet Teheran Rakéiten op US-Basen an der Regioun geschoss.
Iran-Krich
US-Attacken op iranesch Verkéiersinfrastruktur, iraneschen Ugrëff op syresche Militär-Stëtzpunkt
Video
An enger Ried zur Haaptsendezäit
Donald Trump behaapt, China hätt d'Presidentiellen 2020 beaflosst
25
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.