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7. Regierungschef an 10 JoerAndy Burnham ass neie Chef vun der brittescher Labour Partei

RTL Lëtzebuerg
E Méindeg soll hien da vum Kinnek offiziell zum neie Regierungschef ernannt ginn.
Update: 17.07.2026 13:55
Den Andy Burnham no enger Ried, déi hien den 29. Juni zu Manchester gehalen huet.
Den Andy Burnham no enger Ried, déi hien den 29. Juni zu Manchester gehalen huet.
© TOBY SHEPHEARD/AFP

Zu London ass den Andy Burnham als neie Chef vun der Labour Partei gewielt ginn. Hien iwwerhëlt dës Positioun vum Premier sortant Keir Starmer. Wéi a Groussbritannien üblech, wäert den Andy Burnham domat och de Poste vum Premier iwwerhuelen. De 56 Joer ale fréiere Buergermeeschter vu Manchester soll e Méindeg vum Kinnek Charles als neie Premier genannt ginn.

Domat wier hien de 7. Regierungschef a Groussbritannien bannent 10 Joer. Wéinst schlechte Sondagen an enttäuschende Resultater bei Regional- a Kommunalwalen hat de Keir Starmer Enn Juni säi Récktrëtt annoncéiert. Den Andy Burnham ass aktuell immens beléift a gëllt als grouss Hoffnung fir déi brittesch Sozialdemokraten.

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