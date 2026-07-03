RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Texas85 Joer alen Däitschen a Garde vun US-Awanderungsagence ICE gestuerwen

AFP, iwwersat vun RTL
Den Däitschen ass de 24. Juni an engem Spidol an der texanescher Stad Harlingen gestuerwen, wéi ICE en Donneschdeg (Lokalzäit) matgedeelt huet.
Update: 03.07.2026 18:36
Ein 85-jähriger Deutscher ist im Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE gestorben. Der Mann starb in einem Krankenhaus in Texas, wie ICE mitteilte. Er hatte den Angaben zufolge im August versucht, von Mexiko aus in die USA einzureisen.
Den Adrian Andreas F. soll deemno zanter November an engem Spidol zu Harlingen, Texas ënnert anerem wéinst méiglecher Demenz, héijem Bluttdrock an Tumeuren traitéiert gi sinn.
© AFP/Archiv

Ee 85 Joer alen Däitschen ass an der Garde vun der US-Awanderungsagence ICE gestuerwen. Den Adrian Andreas F. soll deemno zanter November an engem Spidol zu Harlingen ënnert anerem wéinst méiglecher Demenz, héijem Bluttdrock an Tumeuren traitéiert gi sinn. Ier d'Doudesursaach ka festgestallt ginn, mussen nach d'Resultater vun der Obduktioun ofgewaart ginn, huet d'Agence matgedeelt.

Den Däitschen hat ICE no probéiert, leschten August vu Mexiko aus an d'USA anzereesen, ier hie vun der US-Awanderungsagence festgeholl gi war. Ee Spriecher vum Auswäertegen Amt zu Berlin sot e Freideg, sengem Ministère wier de Fall bekannt. Mataarbechter vum däitsche Generalkonsulat am texaneschen Houston hätten de Mann betreit. Fir seng Privatsphär ze schütze kéint dat Auswäertegt Amt sech allerdéngs net méi detailléiert zu Fall äusseren.

ICE no war den Däitschen Adrian Andreas F. den 28. August un engem US-Grenzposten am texanesche Laredo ukomm. "Hien hat keng gülteg Dokumenter an him gouf d'Arees an d'Vereenegt Staaten ënnersot.", esou ICE. Däi Fall wier dunn un een Awanderungsriichter iwwergi ginn an den F. wier den 29. August an ICE-Detentioun komm. Den 1. Oktober hätt ICE den Däitschen dunn an eng Ariichtung fir Rehabilitatioun a betreit Wunnen iwwerstallt, ier en dann de 4. November an d'Spidol zu Harlingen ageliwwert gouf.

Den F. hätt "bis zu sengem Doud een enke Suivi an eng medezinesch Betreiung kritt", huet et vun der ëmstriddener US-Awanderungsagence geheescht. Den däitsche Generalkonsulat, d'Famill an d'privat Kontakter vum Mann wieren iwwer d'Detentioun informéiert ginn.

Mënscherechtsorganisatiounen no huet d'Zuel vun den Doudesfäll an ICE-Detentioun zanter dem Amtsuntrëtt vum President Donald Trump nei Héchststänn erreecht. Tëscht Januar 2025 a Juni 2026 wieren 52 esou Doudesfäll gemellt ginn, heescht et an engem Rapport, deen de 25. Juni vun Human Rights Watch a Physicians for Human Rights publizéiert gouf. D'Organisatiounen hunn de Virworf erhuewen, datt vill vun den Doudesfäll op eng schlecht medezinesch Versuergung zeréckzeféiere wieren.

An hirer Matdeelung zum Fall vum 85 Joer alen Däitschen huet ICE allerdéngs verséchert, datt all d'Leit an ICE-Detentioun "ëmfaassend medezinesch Betreiung" vun Ufank bis zum Schluss vun hirer Garde géife kréien. Et géif och "kengem Auslänner, dee festgeholl gouf, zu iergendengem Zäitpunkt vu senger Haft eng Noufallversuergung verweigert."

Am meeschte gelies
Auto géint Bam
Schroen Accident e Freideg de Moien zu Rodange beim Roudenhaff, SAMU am Asaz
Fotoen
Dausende Pompjeeën am Asaz
Grouss Bëschbränn a Südfrankräich an a Portugal, och bei Lëtzebuerger beléifte Camping betraff
Video
RTL-Readers' Choice - Bescht Fritten
"Beim Francis", "Mr. Goufy" a "Joslet" heeschen d'Gewënner
Fotoen
3
Et ass offiziell
De Julian Nagelsmann ass net méi däitsche Bundestrainer, Gespréicher mam Jürgen Klopp
30
Invité vun der Redaktioun (3. Juli) - Taina Bofferding
LSAP recommandéiert contraignant Mesurë fir de Bau vu Wunnengen
Video
Audio
60
Weider News
Europäesche Stabilitéitsmechanismus
"Mir sinn de Rettungsschierm, dee ganz zum Schluss kënnt"
Video
0
Während der jüngsten Hitzewelle in Frankreich sind gut 2000 Menschen mehr gestorben als in der Vorwoche. Dies bedeutet einen Anstieg um 30 Prozent, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag in Paris mitteilte.
Regioun Paräis besonnesch betraff
Ronn 2.000 Doudesaffer duerch rezent Hëtztwell a Frankräich
Nach der Explosion einer Paketbombe in Monaco, bei der ein aus der Ukraine stammender Geschäftsmann schwer verletzt wurde, fahndet Interpol nach einer in Deutschland lebenden Ukrainerin.
No Explosioun zu Monaco
Police sicht no ukrainescher Fra, déi sech als Mann soll verkleet hunn
D'Ukrain huet hirersäits déi russesch Stad Belgorod attackéiert.
Nordoste vun der Ukrain
Op d'mannst véier Doudesaffer bei russeschen Attacken
15 bis 20 Millioune Leit zu Teheran erwaart
Optakt vun den Trauer-Festivitéite fir den Ajatolla Chamenei
D'Hëtzt huet New York fest am Grëff
Hëtztwell an den USA
Temperaturrekorder zu Washington DC an New York
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.