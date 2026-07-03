RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Dausende Pompjeeën am AsazNees gréisser Bëschbränn a Südfrankräich an a Portugal

RTL Lëtzebuerg
Et war laang Zäit dréchen an et goufe Rekord-Temperaturen. Leider gutt Viraussetzunge fir Bëschbränn.
Update: 03.07.2026 06:53
© LUDO CHARLES/Hans Lucas via AFP

A Südfrankräich kämpfen d'Pompjeeë géint e puer Bëschbränn. Leit hu missen aus hiren Haiser an e puer Campinge goufen evakuéiert. Dat gréisste Feier ass an den Departementer Aude an Hérault. 800 Pompjeeën an 150 Gefierer sinn do am Asaz.

Et war laang Zäit dréchen an et goufe Rekord-Temperaturen. D'Bränn si ronn zwou bis dräi Wochen éischter, wéi dat gewéinlech am Joer de Fall ass. Bis ewell goufen et dës Saison scho 7.000 Feieren. Eng 2.000 Pompjeeën sinn am Asaz. De franséische Premier Lecornu schwätzt vun enger "ugespaanter Situatioun".

Och a Portugal brennt et. Bis e Méindeg gëllt eng "Situatioun d’alerte". Iwwer 1.000 Pompjeeë sinn am Asaz. D'Hëtztwell geet och weider. D'Temperature klammen a Portugal op 40 Grad oder méi an nuets killt et net of.

Am meeschte gelies
Prezisioune vum Parquet iwwer Mord zu Märel
Läich war belsche Staatsbierger, Dot beim presuméierten Täter doheem geschitt
Urteel am Fall ëm den Doud vum Emran
Ënnert anerem 12 Méint Prisong mat Sursis a Geldstrof fir den Haapt-Sculpteur
Video
Audio
Resultater vun de Premièresexamen
74 Prozent hunn et direkt gepackt, 179 Mol gouf et en "Excellent"
7
Decisioun vum Verwaltungsgeriicht
Chirurg Philippe Wilmes bleift weider suspendéiert
Joresrapport vun Omega 90 presentéiert
"Wann et wierklech net méi geet, d'Sprëtz, an da si mir ab"
Video
Audio
3
Weider News
Äerdbiewen a Venezuela
Zuel vun den Doudesaffer klëmmt op iwwer 2.500
Wanderin gouf uerg verwonnt
Lëtzebuerger Rettungshelikopter huet zu Idar Oberstein mussen an den Asaz
UNO deelt mat
An Nigeria riskéiert nees eng gréisser Hongersnout auszebriechen
Streit all d'Virwërf of
Dräi nei Plaintë géint de Sänger a Schauspiller Patrick Bruel
Éischt Fäll waren u Bord vu Croisièresschëff
WHO erkläert Ausbroch vum Hantavirus fir eriwwer
Südfrankräich
3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.