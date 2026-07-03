A Südfrankräich kämpfen d'Pompjeeë géint e puer Bëschbränn. Leit hu missen aus hiren Haiser an e puer Campinge goufen evakuéiert. Dat gréisste Feier ass an den Departementer Aude an Hérault. 800 Pompjeeën an 150 Gefierer sinn do am Asaz.
Et war laang Zäit dréchen an et goufe Rekord-Temperaturen. D'Bränn si ronn zwou bis dräi Wochen éischter, wéi dat gewéinlech am Joer de Fall ass. Bis ewell goufen et dës Saison scho 7.000 Feieren. Eng 2.000 Pompjeeën sinn am Asaz. De franséische Premier Lecornu schwätzt vun enger "ugespaanter Situatioun".
Och a Portugal brennt et. Bis e Méindeg gëllt eng "Situatioun d’alerte". Iwwer 1.000 Pompjeeë sinn am Asaz. D'Hëtztwell geet och weider. D'Temperature klammen a Portugal op 40 Grad oder méi an nuets killt et net of.