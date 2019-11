Mir fuere weider mat der Serie en Vue vum 30. Anniversaire vum Mauerfall e Samschdeg.

Op Invitatioun vum Institut Pierre Werner ass den däitschen Auteur Jochen Schmidt den Ament zu Lëtzebuerg. Hien ass an der DDR grouss ginn, huet d'''Wende'' also materlieft. An hie war e Méindeg am Lycée Aline Mayrisch, wou hien de Schüler vun enger 5ème erzielt huet, wéi et war seng Jugend am Sozialismus ze verbréngen.

D'5èmeC3 aus dem Alima hat de Jochen Schmidt op Besuch, Joergang 1970. Gebuer zu Ost-Berlin, an der DDR, mat der Mauer virum Gesiicht. Hien hätt sech als Kand dacks virgestallt wéi säi Liewen do iwwer am Westen ausgesi géif. Hie mam Walkietalkie, hien a senger eegener Kummer, hie mat enger Pizza. Näischt vun deem gouf et awer an der DDR. Eng Kandheet, déi sech iwwert de materielle Manktem definéiert.

De Jochen Schmidt huet wéi 16 Millioune Mënschen - Stand 1990 - an enger sozialistescher Diktatur gelieft.

En Dënschdeg den Owend ass de Jochen Schmidt och am Ciné Utopia invitéiert.

