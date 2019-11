An der Zäit vum Kale Krich waren d’Ost-West Bezéiungen eng kriddeleg Ugeleeënheet.

Am gedeelten Däitschland huet sech dës Spannung besonnesch staark gewisen. Well West-Berlin vun der DDR ëmgi war, gouf Bonn zu der West-däitscher Haaptstad. Lëtzebuerg ass zu där Zäit vum Ambassadeur Adrien Meisch zu Bonn vertruede ginn.

An de Memoirë vum Adrien Meisch gëtt séier kloer: D'Ost-West-Bezéiungen an d'Musek zéie sech duerch säi ganzt Liewen. Dacks huet hie Museker a seng Ambassade invitéiert oder selwer Pianosconcerte gespillt.

"Ech hunn dat gebraucht, fir mech ze profiléieren an dann och Kontakter ze maachen, déi soss net zustane komm wieren. Dat war also e grousse Plus."

D'Musek als groussen Atout an enger Zäit, an där et net ëmmer einfach war, d'Kommunikatioun tëscht Ost a West oprecht ze erhalen. E Botschafter an der DDR hat Lëtzebuerg net. Ma och vu Bonn aus huet sech d'Ëffnung vum kommunistesche Staat fir den deemolege Lëtzebuerger Ambassadeur ugekënnegt.

"Ech war iwwerzeegt, dass d'Mauer géing falen. An ech war warscheinlech och ee vun den eenzege Botschafter zu Bonn, dee gegleeft huet, dass d'Russen Ost-Däitschland net bis zum Schluss géinge verdeedegen. An ouni d'Hëllef vun de Russe war Ost-Däitschland verluer. An esou ass et jo och komm."

An den Deeg duerno war et onkloer, wéi d'Sowjetesch Unioun géing reagéieren. Dës Ongewëssheet huet sech dunn awer an d'Reunifikatioun vun Ost- a West-Däitschland verwandelt. An zënterhier huet sech och Europa verännert.

"Europa huet sech gutt entwéckelt, well déi Trennung duerch d'Mauer war eng kënschtlech Trennung. Déi huet a kenger Hisiicht der Wierklechkeet entsprach. An dofir war de Mauerfall och iwwerfälleg. Dat war néideg, fir dass sech Europa dann esou entwéckelt, wéi et sech entwéckelt huet."

Et war eng Zäit mat ville Verännerungen, déi d'Diplomatie erausgefuerdert hunn. De fréiere Lëtzebuerger Ambassadeur huet awer och ganz perséinlech Erënnerungen un de Mauerfall.

"Da sinn ech op Berlin geflunn an do hunn ech dat wuel schéinst Erliefnis gehat bei der Mauer, wéi mäin Frënd de Rostropovich op sengem Cello gespillt huet, als Erënnerung un all déi Leit, déi un der Mauer erschoss gi si vun den Ost-Däitschen."

Den Adrien Meisch war nieft Bonn och Lëtzebuerger Ambassadeur zu Washington a Moskau. Mä egal ob am Osten oder am Westen, iwwerall huet d'Musek gehollef, iwwer d'Grenzen ewechzekucken.

