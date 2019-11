A Spuenien ginn e Sonndeg ronn 37 Millioune Bierger opgeruff, fir en neit Parlament ze wielen.

2019 ginn d'Spuenier domat elo fir d'zweete Kéier an de Walbüro, an esouguer fir d'véierte Kéier bannent 4 Joer. Sondagen no géif déi Sozialistesch Aarbechterpartei vum aktuelle Ministerpresident Pedro Sanchez déi meeschte Stëmme kréien, ma op en Neits awer net genuch, fir eng stabil Regierung op d'Been ze stellen.

Deemno riskéiert d'Blockad am Parlament zu Madrid weiderzegoen. No der leschter Wal war et dem Sanchez méintelaang net gelongen, eng Regierung ze forméieren. Dofir huet dunn am September de Kinnek Felipe Neiwalen annoncéiert.