Ronn 400 Schifuerer sinn engem Opruff vum éisträichesche Verbraucherschutz nokomm, fir eventuell eng Plainte géint d'Regioun Tirol ze maachen.

De Verbraucherschutz huet en europawäiten Opruff gemaach, datt Leit sech solle mellen, déi mengen, datt si sech zu Ischgl mam Coronavirus infizéiert hunn.

Den Autoritéite gëtt virgehäit, datt si vill ze spéit op den Ausbroch vum Virus reagéiert hunn an domadder d'Verbreeden an Europa däitlech beschleunegt hunn. De Verbraucherschutz wëll mat Hëllef vun Zeie beweisen, datt een de Schiresorts just aus kommerzielle Grënn esou laang wéi iergendwéi méiglech opgehalen huet. Wéi den ZDF schreift, wier an engem Restaurant schonn Enn Februar e Fall bekannt gewiescht, deen awer vum Bedreiwer den Autoritéiten net gemellt gouf an de Restaurant wier nach zwou Wochen dono weidergelaf.

Vill Touristen aus ganz Europa hätte sech zu Ischgl dowéinst infizéiert an d'Krankheet esou verbreet. Eréischt den 18. Mäerz gouf ganz Tirol ënner Quarantän gesat.