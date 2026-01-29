Wéi de Schwäizer Sender RTS mellt, hätt de Parquet vum Kanton Wallis an der Affär ronderëm d’Brandkatastroph zu Crans-Montana och Ermëttlunge géint eng véiert Persoun opgeholl. Deemno soll de Chef vum ëffentleche Sécherheetsdéngscht vun der Gemeng Crans-Montana de 6. Februar als Beschëllegte befrot ginn.
Seng Auditioun steet am Zesummenhang mat der Tatsaach, datt d’Gemeng Crans-Montana zanter 2019 keng Kontrolle vun der Bar “Le Constellation” méi gemaach huet, obwuel grondsätzlech all Joer eng Kontroll misst sinn.
Donieft mellt RTS, datt de Parquet de 27. Januar decidéiert huet, d’Demande vun der Gemeng Crans-Montana, fir als Partei am Prozess unerkannt ze ginn, ze refuséieren. D’Gemeng huet elo 10 Deeg fir Appell géint déi Decisioun anzeleeën.
