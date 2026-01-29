D’EU-Aussebeoptraagt Kaja Kallas war schonn virop um Dënschdeg de Mëtteg dovun ausgaangen, datt déi iranesch Revolutiounsgarden op déi sougenannt EU-Terrorlëscht gesat ginn. “Wien als Terrorist handelt, sollt och als Terrorist behandelt ginn”, huet si argumentéiert.
D’Ophuelen op d’Lëscht setzt d’Revolutiounsgarden “op en Niveau mat Al-Kaida, Hamas an dem IS”.
Vun de 27 EU-Länner huet virun allem Frankräich laang als Géigner vum Klassement vun de Revolutiounsgarden als Terrororganisatioun gegollt. E Mëttwoch den Owend huet sech déi franséisch Regierung awer fir dee Schrëtt ausgeschwat. De franséischen Ausseminister Jean-Noël Barrot huet dëst en Donneschdeg domat begrënnt, datt et fir déi am Iran “begaange Verbriecher keng Stroflosegkeet” dierf ginn. D’lescht Woch hat schonn Italien en änleche Wiessel gemaach.
D’Ophuelen op d’Terrorlëscht gëllt besonnesch als symbolesche Schrëtt, well d’EU d’Revolutiounsgarde schonn am Kader vun der Liwwerung vu Massevernichtungswaffe sanktionéiert hat. Donieft goufe sëllege Membere vum Grupp mat Sanktioune beluecht. Dorënner d’Afréiere vu Verméigenswäert an der EU an Arees- a Finanzéierungsverbueter.
Am Kader vun de Protester géint d’Regierung am Iran hunn iranesch Forcen Aktivisten no Dausende Leit ëmbruecht. Zéngdausende goufe festgeholl. D’Autoritéiten hunn zäitweis eng Internetspär verhaangen. D’Revolutiounsgarden hu beim Néierschloe vun de Protester eng zentral Roll gespillt.