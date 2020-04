An Holland sinn e Sonndeg zwou Näerz-Zuuchten zougemaach ginn. Dat nodeems e puer vun den Déiere positiv op de Coronavirus getest goufen.

D'Zuuchte leien ëstlech vun Eindhoven, an enger vun deenen am schlëmmste betraffene Regioune vum Land. Hei hu sech bis ewell scho méi 37.000 Persoune mam Virus infizéiert a méi wéi 4.400 sinn der schonn doru gestuerwen.

Déi kleng Marder hätte Symptomer gewisen, wéi dass se schwéier Loft kritt hunn, heescht et an engem Communiqué vum hollännesche Landwirtschaftsministère. Well och eng Rei Mataarbechter Symptomer vum Coronavirus haten, geet een am Ministère elo dovun aus, dass si d'Déieren ugestach hunn.