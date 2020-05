An der Suitte vun der Corona-Pandemie kéint et zu enger katastrophaler Hausse bei der Mortalitéit vu Kanner a Mamme kommen.

Zu deem Resultat komme Fuerscher vun der Johns Hopkins School of Health an der medezinescher Fachzeitung "Lancet". An de kommende Méint kéinten all Dag zousätzlech 6.000 Kanner u verhënnerbare Krankheete stierwen, wann d'Covid-19-Fäll de Gesondheetssystem schwächen an den Zougang zu Liewensmëttel manner zougänglech oder ënnerbrach ass.

D'Wëssenschaftler schätzen, dass 170 Millioune Kanner a 37 Länner net hir geplangten Impfung géint d'Riedele kréie wäerten. Knapp 370 Millioune Kanner, déi bis ewell op deeglech Schoul-Moolzechten ugewise waren, kréien dës net méi.

Den neisten Héichrechnungen no wäerte wéinst de genannte Grënn weltwäit 1,2 Millioune Kanner ënner 5 Joer un den indirekten Auswierkunge vun der Corona-Kris stierwen.