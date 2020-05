De WHO-Chef Tedros huet vun enger vun de wichtegsten Joresversammlungen zanter der Grënnung am Joer 1948 geschwat.

D'Weltgesondheetsorganisatioun gouf jo schaarf vun den USA kritiséiert. Se hätt net genuch am Kampf géint de Coronavirus gemaach, well se zevill géif vu China influenzéiert ginn.

Bei der zwee Deeg laanger virtueller Reunioun, geet et awer net nëmmen ëm d'Pandemie, mä och ëm Geopolitik.



Et geet drëm, ob Taiwan däerf als Observateur bei der Reunioun derbäi sinn. China ass dogéint well, et d'Land als rebellesch Provënz ugesäit.



Virun deem Hannergrond wäert et schwéier ginn, sech iwwer nei Initiativen eens ze ginn, fir de Covid-19 an de Grëff ze kréien.