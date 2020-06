Déi meescht Grenze sinn nees komplett fir de Reesverkéier op, deels mat Aschränkungen. Fir e puer Länner gëllt nach eng Reeswarnung.

Fir déi meescht EU-Staate sinn d'Reeswarnungen an de leschten Deeg nees opgehuewe ginn, och fir Groussbritannien, d'Schwäiz, Island a Liechtenstein. D'Summervakanz wier domat geséchert, och wa vereenzelt nach Restriktiounen gëllen an ee sech iwwerall nach u verschidden an och ënnerschiddlech Sécherheetsmoossnamen hale muss.

Eng Arees-Spär bis iwwert de 15. Juni eraus gëllt nach fir Finnland an Norwegen. Och fir a Schweden ze reesen, bleift den Ament mol nach eng Reeswarnung bestoen, well déi maximal Grenz vu 50 Nei-Infektioune pro 100.000 Awunner an enger Woch iwwerschratt gouf.

Ma wou däerf een elo eigentlech hin?

Spuenien

Zanter e Sonndeg ass d'Ongewëssheet eriwwer. Den 21. Juni mécht Spuenien seng Grenze bannent der EU nees op. Dat heescht d'Grenzkontrolle falen ewech. Eenzeg Ausnam bleift Portugal, do bleiwen d'Grenzkontrolle bis den 1. Juli bestoen.

Eng weider Ausnam betrëfft d'Balearen-Inselen: Bis zu 11.000 Touristen aus Däitschland dierfen am Kader vun engem Pilotprojet e Méindeg nees op Mallorca, Ibiza, Menorca oder Formentera fléien. Dësen Testlaf soll den Eeschtfall prouwen, wann et zu engem Tourismus-Undrang kéim.

Italien

No 3 Méint strenge Corona-Restriktioune gëllt an Italien nees Reesfräiheet, ouni duerno mussen eng Quarantän anzehalen. D'Grenze si fir 26 EU-Länner, sou wéi Groussbritannien an d'Schwäiz, op.

Kinoen, Theater a Concertshalen dierfen opmaachen, ma et gëllen iwwerall streng Sécherheetsreegelen. Op ganz villen ëffentleche Plaze muss ee mat Féiwer-Scannere rechnen. Op de Plagen, Restauranten an Hoteller gëlle speziell Ofstand- an Hygiènesvirschrëften. Schutzmaske muss een ëmmer dobäi hunn.

Frankräich

D'Grenze fir a Frankräich si bannent der EU nees komplett op. Dat gouf e Sonndeg eréischt decidéiert a gëllt vun e Méindeg un. Campingen a Vakanzenhaiser sinn nees accessibel, grad ewéi Restauranten a Caféen, Plagen, Parken an aner Fräizäitaktivitéiten.

Allerdéngs kënne regional nach ënnerschiddlech Reegele gëllen.

Déi meescht Muséeën dierfen opmaachen, Kinoe bleiwen awer nach zou. De Louvre mécht zum Beispill de 6. Juli eréischt seng Dieren op, d'Schlass vu Versailles kann een elo scho besichen, de Musée d'Orsay ass vum 23. Juni un op, de Centre Pompidou eréischt den 1. Juli. Iwwerall soll ee seng Schutzmask unhunn an iwwerall solle Reservéierungssystemer an den Asaz kommen.

Den Eiffeltuerm mécht de 25. Juni nees op, do dierf een awer da just iwwer d'Trapen erop bis op den zweete Stack.

Belsch

Och hei sinn d'Grenzen nees op, mëttlerweil och Restauranten, Caféen a Baren, et gëllen awer déi selwecht Reegele wéi bei eis zu Lëtzebuerg. Kulturell gesi wéilt een och elo sou lues eng Schëpp dropleeën, den Ament sinn nämlech och just Evenementer ouni Public erlaabt. Den 1. Juli soll eng weider Phas vum Deconfinement ëmgesat ginn an da sollen och nees Gruppe vu bis zu 200 Leit erlaabt sinn.

Holland

Zoue Grenze gouf et u sech net, awer Restriktiounen. Hoteller oder Vakanzenhaiser hu misse reservéiert ginn a konnte vum 1. Juni un och nees vun e puer Familljen zesumme benotzt ginn. Op Campingen a Vakanzeparke ware laang déi sanitär Anlagen zou, déi sinn antëscht och nees accessibel.

Muséeë sinn op, et muss ee säin Ticket awer online buchen. Restauranten, Caféen a Pavillonen op der Plage dierfe maximal 30 Leit bewierten, wa virdru reservéiert gouf. Vum 1. Juli u sinn och nees bis zu 100 Leit erlaabt.

Griicheland

Aus 29 Länner dierf een nees a Griicheland areesen, ouni Quarantän-Flicht. De Fluchbetrib leeft elo emol fir Athen an Thessaloniki, den 1. Juli fir all déi aner Regionalfluchhäfen. Et sollen awer Stéchprouwen un de Fluchhäfen no Landungen aus dem Ausland duerchgefouert ginn. Och soll d'Passagéierzuel nach begrenzt bleiwen.

D'Touristenattraktioune wéi d'Akropolis sinn op, grad ewéi Restauranten, Baren an d'Plagen. D'Ganzjores-Hoteller ëmfänke scho méi laang nees Gäscht, dat dierfen elo och nees déi normal Saison-Hoteller.

Éisträich

D'Grenz- a Gesondheetskontrolle sinn opgehuewen an et muss ee keng Test-Resultater méi virweisen. Hoteller, Herbergen, Restauranten a Muséeë sinn nees op. D'Restriktioune sinn och ewell manner streng. Kleng Gruppe brauche keen Ofstand méi anzehalen, och Buffeten an de Wellnessberäich an Hoteller sinn accessibel.

D'Droe vu Schutzmaske si just nach am ëffentlechen Transport néideg, an Apdikten, Dokteschpraxen an a Spideeler. Sämtlech Fräizäitaktivitéiten dierfen opmaachen, och Evenementer am kulturelle Beräich sinn nees erlaabt.

Dänemark

Fir Mënschen aus Däitschland, Norwegen an Island sinn d'Grenzen nees op, et muss een awer op d'mannst 6 Iwwernuechtunge buchen. An dat gëtt och ganz streng kontrolléiert. Aner Länner musse sech nach bis um Enn vum Summer gedëllegen. Et ginn awer nach aner Reegelen, zum Beispill dierf een nach keng Iwwernuechtung zu Kopenhagen buchen, d'Stad dierf och just am Dag visitéiert ginn.

Iwwregens gi sech e Méindeg bis zu 19.000 Touristen erwaart, wéi aus de Reservatiounen ervirgeet. Sämtlech Leit, déi ureesen, kréien donieft e Corona-Test ugebueden.

Schweden

Fir all Land baussent der EU an der Europäescher Fräihandelszon gëllt en Arees-Verbuet. Fluchverbindunge si staark ageschränkt, Färverbindunge bestinn awer weider. Allgemeng gëllt fir Schweden nach eng Reeswarnung, well déi maximal Grenz vu 50 Nei-Infektioune pro 100.000 Awunner an enger Woch iwwerschratt gouf.

Norwegen

Déi norwegesch Grenze si fir Auslänner ouni konkreten Arees-Grond weiderhin zou. Dat gëllt elo emol bis den 20. August. Nëmme Leit mat Wunnsëtz an Dänemark dierfen aktuell an Norwegen reesen. Nei Reegelunge kéinten den 20. Juli annoncéiert ginn.

Finnland

Fir déi meescht Staate vun der EU an dem Schengenraum gëllt eng Arees-Spär bis de 14. Juli. Just fir Norwegen, Dänemark, Island, Estland, Lettland a Litauen gëtt et keen Arees-Verbuet.

Groussbritannien

Zwar gehéiert Groussbritannien och als Net-EU-Member zu deene Länner, fir déi d'Rees-Warnung opgehuewe gouf, et gëtt awer nach ofgeroden, dohin ze reesen, och well ee sech nach muss un eng Quarantän vun 2 Wochen halen. Un der Grenz muss een dowéinst och seng Adress a Kontaktdaten hannerloossen. Wie sech net un d'Isolatioun hält, muss mat enger fatzeger Geldstrof rechnen.

E puer Fluchgesellschaften hunn awer scho géint d'Quarantän-Flicht geklot, déi just fir Reesender aus Risikogebidder sollte gëllen. D'Regierung wëll dës Mesure nach emol op de Leescht huelen, eventuell kéinten d'Restriktiounen do manner streng ginn an den nächsten Deeg.

Irland

Hei ass et de Moment d'selwecht wéi fir a Groussbritannien. Et muss ee sech un déi 2 Wochen a Quarantän halen. Bis Enn Juni bleiwen Hoteller, Restauranten, Pubs a Caféen zou.

Zesumme mat Nordirland huet een un engem Phase-Plang geschafft, mat deem d'Aschränkunge lues a lues sollen opgehuewe ginn. Den 29. Juni soll Phas 3 a Kraaft trieden. Dann dierfen Hoteller nees opmaachen, awer just fir heemesch Gäscht. Eréischt an der Phas 4, den 20. Juli, ginn dës Aschränkungen opgehuewen. Et gëtt gehofft, dass ee sech dann och net méi brauch un d'Quarantän ze halen.

Schwäiz

D'Grenze sinn och hei nees op, an Hoteller, Campingen, Zooen, Schwämmen, Kinoen an Theater muss ee sech awer u streng Hygiènes- a Schutzmoossnamen halen. Eng Schutzmask gëtt recommandéiert, wou méi Leit sinn, virgeschriwwe si se awer net.

Wanderen a Wellness ass méiglech, Festivallen a Concerten net. Dat kéint sech nach de 24. Juni änneren, do soll decidéiert ginn, ob Evenementer mat bis zu 1.000 Mënschen nees méiglech sinn.

Portugal

D'Grenzen sinn op an et gi keng Rees-Aschränkungen. Luxair flitt zum Beispill nees d'Destinatioun Lissabon un, allerdéngs si ganz vill Hoteller och weiderhin zou.

Kroatien

Hei ass eng Arees nees erlaabt ouni Noweis u Grënn. Bis ewell huet een nämlech misse bei der Grenz entweder virweise kënnen, dass een eng Iwwernuechtung gebucht hat oder eng Immobilie oder e Boot besëtzt. Elo muss ee just uginn, wou ee sech ophält a wéi een z'erreechen ass, falls et nei Corona-Infektioune am respektiven Ëmfeld ginn.

Hei kann ee sech de Formulaire eroflueden, fir méi séier Prozeduren.

Slowenien

Aus 17 europäesche Länner dierf een antëscht ureesen. Et muss een och keng Reservatioun méi virweisen an d'Hoteller sinn all nees op, virdru war dat just de Fall fir Herberge mat manner wéi 30 Better. Bei Fräizäitaktivitéite soll ee sech och weiderhin un den Ofstand vun op d'mannst annerhallwem Meter halen. Och als Transit-Land dierf Slowenien nees genotzt ginn, zum Beispill, fir a Kroatien ze reesen.

Tschechien

Rees-Aschränkunge si just fir Däitschland, Éisträich an Ungarn opgehuewen, ouni dass een en negative Corona-Test virweise muss. Och d'Sécherheets- an Hygiènesmoossname mussen agehale ginn. Prag belount e puer Iwwernuechtungen awer mat gratis Kultur-Bongen.

Slowakei

Zanter dem 11. Juni ass d'Slowakei fir 16 EU-Staaten nees accessibel, virdrun duerfte just Mënschen aus Tschechien, Éisträich an Ungarn areesen. Den Noutstand gouf antëscht opgehuewen.

Ungarn

D'Rees-Aschränkunge si just fir Däitschland, Éisträich, Slowakei an d'Tschechesch Republik opgehuewen. Areesen aus anere Länner gëllt exklusiv just fir Mënsche mat däitscher Nationalitéit an och just dann, wann et fir e längeren Openthalt ass oder een e Wunnsëtz huet.

Bulgarien

D'Summersaison fir auslännesch Touriste soll offiziell den 1. Juli nees agelaut ginn. D'Hoteller si schonn op, allerdéngs just fir heemesch Touristen.

Zanter dem 22. Mee dierf een aus engem EU-Memberstaat nees areesen, et ass een awer verflicht sech d'Temperatur moossen ze loossen, d'Quarantän-Flicht ass opgehuewen. Bis Enn Juni besteet och nach eng Maske-Flicht am ëffentlechen Transport, an Apdikten an a Spideeler, dës Flicht besteet awer net a Butteker an an zouenen ëffentleche Raim.

Polen

D'Grenzen zu aneren EU-Länner ware schonn zanter dem 13. Juni nees op, international Flich zanter dem 16. Juni nees méiglech. Hoteller, Akafszentren, sou wéi Restauranten a Caféen si scho méi laang nees op.

Malta

International Flich sinn eréischt vum 1. Juli u méiglech. Dann dierf een och nees aus 19 Länner ureesen. Gläichzäiteg falen och d'Quarantän-Reegele vu 14 Deeg an d'Virweise vun engem Corona-Test ewech.

Hoteller, Restauranten, Plagen a Butteker sinn op. Och touristesch Aktivitéiten a Schwämme sinn accessibel. Antëscht hunn och Muséeën an aner Attraktiounen nees op, allerdéngs just de Weekend. D'Färverbindung op d'Insel Gozo ass mat begrenzter Passagéierzuel méiglech a mat Mask.

Island

Island gehéiert zu de 5 Net-EU-Länner, fir déi eng Reeswarnung opgehuewe gouf. Vacanciere kréien d'Méiglechkeet, sech direkt no der Arees testen ze loossen, als Alternativ zu enger Quarantän vu 14 Deeg oder si kënnen e scho gemaachten Test virweisen, dee beleet, corona-fräi ze sinn. Kanner mussen den Test net maachen.

Tierkei

Hei gouf et nach keng Rees-Entwarnung, wouriwwer déi tierkesch Regierung not amused ass.D'Warnung soll bis Enn August bestoe bleiwen. D'Tourismus-Branche wier prett, och Turkish Airlines géif international Flich ubidden. Et hätt een donieft e Programm entwéckelt, un deem sech Gastronomen a Hoteller kënne fräiwëlleg bedeelegen, änlech wéi hei am Land de Label "Save to serve".

Zypern

Aus 13 aneren EU-Staaten duerf een antëscht ureesen, ouni Quarantän-Flicht. Et ginn awer Konditiounen: Bis den 20. Juni muss ee sech engem Corona-Test ënnerzéien, duerno dierf ee fräi reesen. Ee klengen Extra huet sech d'Regierung awer afale gelooss, fir méi Touristen unzelackelen. Sollt ee wéinst engem Openthalt op Zypern de Coronavirus kréien, wëll d'Regierung vun der Inselrepublik eegenen Aussoen no d'Käschten iwwerhuelen.

Ägypten

Den 1. Juli sollen d'Fluchhäfen nees opgoen. Den Tourismus soll dobäi awer op 3 Provënze begrenzt sinn, déi un der Küst leien. Areesen deemno och op eege Gefor, den ägyptesche Gesondheetssystem stéisst den Ament nämlech u seng Grenzen.

Fir heemesch Touristen dierfen Hoteller nees opmaachen, wa se bis zu 50% gebucht goufen. Fir 150 Hoteller trëfft dat elo schonn zou. Restauranten a Caféen dierfen ënner bestëmmte Konditiounen nees opmaachen.

USA

Zanter Mäerz gëllt en absolutt Rees-Verbuet fir Auslänner aus Europa. Nach kann een och net soen, wéi laang dat nach dauert.