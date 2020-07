Bis Enn dës Joers sollen an Holland alleguerten d'Näerz-Betriber zougemaach ginn.

No Ausbréch vum Virus op direkt e puer Häff, op deenen europäesch Näerze geziicht ginn, hunn d'Autoritéiten zéngdausenden Déiere missten dout maachen. Bis Enn 2020 soll d'Ziichte vun de Mamendéieren eriwwer sinn.

An 20 Betriber soll de Corona-Virus detektéiert gi sinn, esou de Landwirtschaftsministère an Holland. An 18 Betriber sollen d'Déiere schonn alleguerten ëmbruecht gi sinn, déi lescht Betriber sollen nach e Méindeg dat selwecht maachen. Eleng am leschte Betrib an deem de Virus nogewise gouf, hunn 12.000 weiblech Déiere gelieft.

Dës Fäll zielen dann och zu den éischte Fäll, bei deenen de Virus vum Déier op de Mënsch iwwergaangen ass, sou d'WHO. Am Mee gouf dëst fir déi éischte Kéier nogewisen.

D'Ziichte vun de Näerzen, dat jo dozou déngt un d'Feller vun den Déieren ze kommen, ass an Holland scho laang ëmstridden. Déiereschützer kämpfen zënter Jore fir e strikt Verbuet. Enn Juni huet d'Parlament an Holland dofir gestëmmt, dass d'Betriber da bis Enn dës Joers mussen d'Dieren zoumaachen.