Vum 1. August u muss jiddereen, deen an d'Belsch wëllt reesen an do méi wéi zwee Deeg wëll bleiwen, am Viraus Online e Formulaire ausfëllen.

Dat schreift de belschen Ausseministère. An deem Formulaire muss een Numm, Adress an Telefonsnummer, d'Datumer vun Arrivée an Depart an der Belsch, genee wéi Detailer wéi een dohinner reest, dat heescht wann ee mam Auto fiert, d'Plackennummer vum Auto, uginn. Reesen als Lëtzebuerger: Mat Test, Quarantän oder guer net?