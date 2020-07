Wéinst den héije Corona-Infektiounszuelen hei am Land kann een net méi ouni Restriktiounen iwwerall als Tourist hireesen. Eng Iwwersiicht.

Ugefaange mat den Nopeschlänner. An der Belsch steet Lëtzebuerg op der "oranger" Lëscht an et gëllt eng "vigilence accrue". Leit, déi vu Lëtzebuerg an d'Belsch kommen, kréie recommandéiert, eng Quarantän z'observéieren oder sech testen ze loossen, et gëtt awer keng Obligatioun.

An Däitschland muss een an de meeschte Bundeslänner a Quarantän, wann ee keen negative Corona-Test dobäi huet, dee manner wéi 48 Stonnen al ass. Dat well et zu Lëtzebuerg méi wéi 50 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner bannent enger Woch goufen. Däitsch Bierger gi viru Reesen a Lëtzebuerg gewarnt.

A Frankräich dierf een ouni Restriktiounen areesen. An Holland muss een eng Reservatioun hunn.

Rescht vun Europa



A Bulgarien dierf een ouni Restriktiounen areesen.

An Dänemark steet Lëtzebuerg op der Lëscht vun de "banned countries", dat heescht lëtzebuergesch Touristen dierfen net areesen. Aus Länner, déi op der Lëscht vun den "open countries" stinn, dierf een areesen, wann een op d'mannst 6 Iwwernuechtunge gebucht huet. D'Lëschte ginn all Donneschdeg aktualiséiert.

An Éisträich ass Lëtzebuerg op der Lëscht vun de Länner, aus deenen een ouni Test an ouni Quarantän areesen dierf.

An Estland muss ee 14 Deeg a Quarantän, wann een aus Lëtzebuerg areest, well et zu Lëtzebuerg iwwer 16 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner gëtt.

A Finnland gi Leit, déi aus Lëtzebuerg areesen, kontrolléiert an et muss een e gudde Grond hunn, fir anzereesen. Persounen, déi zum Beispill fir hir Aarbecht oder familiär Ugeleeënheeten, areesen, kréie recommandéiert, sech selwer a Quarantän ze setzen. Dat gëllt mol nach bis den 11. August.

A Griicheland muss jiddereen, deen areese wëll, bis den Dag virdrun e Formular ausgefëllt hunn.

Och an Irland muss een esou e Formular ausfëllen, iwwerdeems muss ee seng Beweegunge wärend 14 Deeg aschränken, dat heescht Doheem bleiwen a sozial Kontakter evitéieren.

An Italien dierf een ouni Restriktiounen areesen, et soll een awer eng Deklaratioun iwwert seng Rees dobäi hunn, wann ee kontrolléiert gëtt.

A Kroatien däerf een ouni Aschränkung areesen, et kritt een awer recommandéiert, e Formular auszefëllen.

A Lettland muss een als Lëtzebuerger 14 Deeg a Quarantän, sou laang et méi wéi 15 Infektiounen op 100.000 Awunner ginn.

A Litauen dierf een aktuell guer net areesen. Litauesch Bierger musse sech isoléieren, wa se aus Lëtzebuerg kommen. D'Lëscht gëtt all Méindeg geupdate.

Op Malta dierf een areesen.

An Norwegen steet Lëtzebuerg op der "rouder" Lëscht, dat heescht et muss een 10 Deeg a Quarantän. D'Lëscht gëtt op d'mannst all 14 Deeg erneiert.

A Polen dierf een ouni Aschränkung areesen.

A Portugal dierf een areesen.

A Rumänien muss ee sech 14 Deeg laang isoléieren, well d'Infektiounszuelen zu Lëtzebuerg méi héich sinn. D'Lëscht mat de Länner, aus deenen een ouni Quarantän areesen dierf, gëtt all Woch aktualiséiert.

A Schweden dierf een areesen.

An der Schwäiz musse Reesender aus Lëtzebuerg vum 23. Juli u wärend 10 Deeg a Quarantän.

An der Slowakei muss een en negative Corona-Test hunn, dee manner wéi 96 Stonnen al ass, oder sech isoléieren, bis een en Test gemaach huet.

A Slowenien steet Lëtzebuerg op der rouder Lëscht, dat heescht, et muss ee 14 Deeg a Quarantän.

A Spuenien muss all Tourist e Formular ausfëllen, iert en areest.

An Tschechien dierf een areesen, hei steet Lëtzebuerg net op der rouder Lëscht.

Och an Ungarn dierf een areesen, Lëtzebuerg steet och hei net op der rouder an och net op der gieler Lëscht.

Zypern verlaangt vun Touristen aus Lëtzebuerg an enger Rei anere Länner, dorënner Holland an d'Belsch, en negative Corona-Test aus de 72 Stonne virun der Arees.

Méi Informatiounen iwwert d'Aschränkungen an deene verschiddene Länner fënnt een op dësem Site vun der EU: https://reopen.europa.eu/en

Dësen Artikel bezitt sech op Reesen als Tourist. A ville Länner ginn et Ausnamen ënnert anerem fir Leit, déi schaffen oder Famill besichen. Mir recommandéieren, sech virun all Rees iwwert d'Sécherheetsmesuren op der Plaz z'informéieren an dës ze respektéieren.