Wéi et heescht, gëtt am Elysée iwwert eng méiglech Ausgangsspär zu Paräis vun 20 Auer u beroden.

Um 19.55 Auer e Mëttwoch den Owend, virun den Neiegkeeten also, adresséiert sech de franséische Staatschef Emmanuel Macron eng éischte Kéier zanter Mäerz nees un d'Bierger vu sengem Land, fir de Point wéinst der Corona-Kris ze maachen, déi sech och a Frankräich an de leschte Wochen nees zougespëtzt huet. "Sämtlech Optioune leien um Dësch", heescht aus dem Elysée.

Éischt Detailer aus sengem Ëmfeld loossen drop deiten, dass eng Ausgangsspär fir Paräis an aner Hotspots annoncéiert gëtt, dat vun 20 oder 21 Auer un bis an de fréie Moien. Bis ewell hunn zu Paräis an anere Groussstied ënner anerem Baren, Caféen a Fitnessstudioen missen zoumaachen.

Kleng Stied a Frankräich hate wärend der éischter Corona-Well am Fréijoer eng temporär Ausgangsspär owes verhaange kritt, wéi et am Zweete Weltkrich de Fall war. Aktuell gëllt esou eng Mesure just am franséische Guayana, dat u Brasilien grenzt. Do dierfen d'Bierger tëscht Mëtternuecht a 5 Auer moies net aus hiren Haiser.

D'Zuel vun den Neiinfektioune läit a Frankräich zanter 2 Méint däitlech méi héich wéi zum Beispill an Däitschland. Eleng de Weekend gouf et en Dages-Héchststand vu bal 27.000 enregistréierte Fäll. Besonnesch d'Zuel vun den Intensiv-Patienten ass séier geklommen. Kritesch ass et zu Paräis, bis Enn vum Mount erwaart ee sech, dass bis zu 90% vun den Intensivbetter wäerte beluecht sinn.

Fir en Donneschdeg hunn d'Gewerkschaften d'Spidolspersonal zu Paräis zum Streik opgeruff.