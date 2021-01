A 15 Departementer gëllt vum 2. Januar un de Couvre-feu scho vun 18 Auer un an net méi vun 20 Auer un.

Dat huet de Porte-parole vun der franséischer Regierung Gabriel Attal e Freideg op TF1 annoncéiert.

Déi concernéiert Departementer sinn: Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort, Moselle, Nièvre a Saône-et-Loire.

Dëse Weekend soll awer nach eng grouss Toleranz gëllen, well vill Leit aus der Vakanz zeréckkommen, dat huet de Gabriel Attal nach präziséiert.

Fënnef Departementer, déi am Virfeld genannt gi waren, stinn um Enn net op der definitiver Lëscht. An den Departementer Aube, Haut-Rhin, Yonne, Allier an Ardèche gëllt domadder weiderhin de Couvre-feu vun 20 Auer un.