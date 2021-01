D'Kontakt-Restriktioune bei eisen däitschen Nopere wäerte bis den 31. Januar verlängert a verschäerft ginn.

Ex-Banker wéinst Korruptioun a Bigamie zum Dout An engem Pabeier, dat scho kuerz virun der Reunioun vun de Ministerpresidenten, war och schonn ze liesen, dass et weider Restriktioune wäerte ginn.

Private Rassemblementer wäerte limitéiert ginn op eng Persoun vu baussen.

Op eng verbonne Verlängerung vum Lockdown gouf sech en Dënschdeg tëscht Bund a Länner gëeenegt.

Klëmmt d'Zuel vun Neiinfektiounen op iwwer 200 pro 100.000 Awunner an engem Landkrees, gëtt de Beweegungsradius vun de Leit déi do wunnen op 15 Kilometer limitéiert, ausser et géif e wichtege Grond virleien. Ausflich zum Beispill gëllen net als Grond.

Schoulen a Maison Relaise sollen zou bleiwen, an Alters- a Fleegeheemer solle mat Schnelltester ekipéiert ginn.