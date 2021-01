Bei CNN war ze gesinn, dass Demonstranten an d'Gebai selwer erakomm sinn an sech do och fräi beweegt hunn. Tréinegas gouf agesat, eng Fra gouf ugeschoss.

Wärend am Kapitol selwer den Joe Biden als President vum Senat sollt confirméiert ginn, hu sech virdrun eng Partie Demonstrante versammelt an deels ferm virum an souguer am Kapitol randaléiert. An sech ass dës Confirmatioun jo just eng Formsaach, ma awer gouf vun Trump-Supporter probéiert, dëst ze verhënneren.

Donald Trump supporters scale the wall of the US Capitol as the building goes into lockdown.



Big crowds have gathered in Washington to support President Trump - who insists he'll 'never concede'. pic.twitter.com/ljrRKBJxje — EJ Ward (@EJWardNews) January 6, 2021

Protesters have breached the Capitol. pic.twitter.com/T5XRJNOdDV — Washington Examiner (@dcexaminer) January 6, 2021

Wéi et op Twitter ufanks geheescht huet an och elo confirméiert gouf, huet e Grupp vun Trump-Supporter d'Gebai gestiermt an dobäi och Fënsteren am Kapitol futti geschloen. Honnerte vu Leit hunn d'Trappe virum Kapitol wou de Senat seng Sëtzung gehalen huet, besat, ganz vill Leit beweegen sech och fräi am Gebai selwer ronderëm.

Spéider da koume Biller vu CNN, op deenen ee gesinn huet, dass eng Partie Leit festgeholl goufen am Gebai an och arméiert Patrulle present waren. Och eng Partie Protester louchen um Buedem a goufen no an no aus dem Gebai begleet. Wéi et heescht gouf och schonn Tréinegas agesat. Weider goufen et Infoen, dass souguer de Parlamentssall selwer gestiermt gouf vun Demonstranten.

A pro-Trump mob breached the Capitol in Washington on Wednesday, prompting a lockdown and parts of the building to be evacuated. https://t.co/24VQQKcZ69 pic.twitter.com/nwoFHqa0zh — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

Och Mataarbechter, Politiker a Journaliste sinn op de Biller ze gesinn, déi hektesch aus dem Gebai evakuéiert ginn. D'Police beim Kapitol huet dann och Verstäerkung ugefrot.

Wéi CNN mellt, gouf eng Fra ugeschoss, dat an d'Broscht. Si géif am Moment um Buedem behandelt gouf. Hiren Zoustand soll kritesch sinn. Wéi et heescht, solle Sécherheetsleit op d'Demonstrantin geschoss hunn. Virdru waren och Biller ze gesi vu Polizisten a Sécherheetsleit, déi mat hire Waffen am Sall vum Senat stoungen an d'Dier gezillt bewaacht hunn.

© Twitter

D'Sëtzung vum Senat gouf dann och ënnerbrach, de Mike Pence a weider Politiker goufen evakuéiert. Et gëtt dann och weider Verstäerkung gefuerdert, den Trump selwer huet sech kritesch zu dësem Virfall scho geäussert.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

HAPPENING NOW: Violent mob of Trump supporters storm Capitol building and clash with police during ‘Stop the Steal’ rally.



Videos/Story: https://t.co/XeKTKiCnzh pic.twitter.com/IK1BmFVyBl — Complex (@Complex) January 6, 2021

Wéi et säitens Fox-News heescht, goufen 2 Gebaier evakuéiert. Et ass awer nach net kloer, wat genee geschitt ass.

De Moment wou dat Ganzt geschitt ass, goufen am Kongress selwer d'Votte vum Electoral College fir de President an d'Vize-Presidentin gezielt.

Wéinst de Protester huet d'Buergermeeschtesch vu Washington, d'Muriel Bowser eng Ausgangsspär ordonéiert, dat vun e Mëttwoch Mëtternuecht bis en Donneschdeg de Mëtteg eiser Zäit.