Zanter Mäerz stieche brittesch Fuerscher Fräiwëlleger un, fir d'Suitte vun enger Coronainfektioun z'analyséieren. Dës Etüd gëtt elo méi wäit opgemaach.

Elo ginn och jonk Leit gesicht, déi schonn eng Infektioun iwwerstanen hunn, fir sech nach eng Kéier infizéieren ze loossen. Et geet drëms, d'Reaktioun vum Immunsystem z'erfuerschen. Donieft wëllen d'Fuerscher erausfannen, wat fir eng Quantitéit vum Virus fir eng nei Infektioun néideg ass a wat dat fir d'Entwécklung vun enger Immunitéit géint den Erreeger bedeit.

Déi Fräiwëlleg kréien dofir vill Suen, ginn awer och e Risiko an. Langzäitschied kënne jo och bei jonke Leit net ausgeschloss ginn, warnen d'Kritiker. Gesicht gi 64 jonk, gesond Mënschen tëscht 18 an 30 Joer, déi schonn eng Kéier mam Sars-CoV-2 infizéiert waren. Fir hiren Asaz kréie si 5.770 Euro (5.000 Pond) op de Kapp.

D'Analyse sollen der Regierung no dozou bäidroen, d'Entwécklung vun den Impfstoffer a Coronamedikamenter ze verbesseren a virunzedreiwen. Mat der sougenannter "Human-Challenge-Etüd" soll nach dëse Mount ugefaange ginn. Déi Bedeelegt ginn an engem "sécheren an iwwerwaachten Ëmfeld" dem Virus ausgesat a vun enger Ekipp un Experten begleet. Fir de Versuch musse se op d'mannst 17 Deeg a Quarantän. Duerno gi si 1 Joer laang medezinesch begleet.