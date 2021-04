Dat huet den europäesche Chefdiplomat Josep Borell e Méindeg matgedeelt.

Hie wollt net soen, vu wou hien déi Informatioun huet, mee sot d’europäesch Unioun wier immens besuergt. Gefaart gëtt ee groussen Incident. An der Lescht hunn d'Tensiounen am Konflikt am Oste vun der Ukrain erëm zougeholl.