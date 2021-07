Frankräich huet nei Moossnamen am Kampf géint d'Delta-Variant vum Coronavirus decidéiert.

Corona a Frankräich / Reportage vum Dany Rasqué

Net, oder nach net fir jiddereen, mä awer fir d'Personal aus de Spideeler, Altersheemer, Etablissementer fir Leit mat Handicap an och fir Benevoller, déi am Kontakt mat vulnerabele Mënsche sinn a fir d'Servicer, déi Leit doheem fleegen.

Och Griicheland féiert esou eng Impfflicht an.

D'Impfung wier onëmgänglech, wann een d'Pandemie wéilt an de Grëff kréien, huet den Emmanuel Macron, um Méindeg Owend a senger 8. Usprooch op der Televisioun zënter dem Ufank vun der Kris ënnerstrach.

Déi Betraffen hu bis den hallwe September Zäit, fir sech impfen ze loossen. Dono géif kontrolléiert an och sanktionéiert ginn. Den Emmanuel Macron sot, hie wéisst, wat e géing vun de Betraffene verlaangen, ma hie wier sech awer sécher, datt d'Leit prett si fir deen Engagement.

Impfflicht fir Gesondheetspersonal a (F) / Rep. Chris Meisch

Et héiert een och eraus, datt de Krees vun de Leit, déi sech mussen impfe loossen nach dierft méi grouss ginn. "En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français".

Wann een net geimpft ass, brauch een an Zukunft op d'mannst en negative PCR-Test. Op ëmmer méi Plazen huet een nämlech ouni sanitäre Pass, wéi dat a Frankräich heescht, keen Accès méi. Vum 21. Juli u brauch een deen, wann ee méi wéi 12 Joer huet, och am Fräizäit- a Kultursecteur, dono kommen aner Beräicher no, wéi zum Beispill Baren, Restauranten, Zich a Fliger. An dat gëllt net just fir d'Clienten, mä och fir d'Salariéeën. Deemno wéi d'Situatioun sech entwéckelt, gëtt iwwert eng weider Extensioun vum sanitäre Pass nogeduecht.

An der Martinique an op der Île de la Réunion gëtt de sanitären Noutstand ausgeruff, fir d'Infektiounen an de Grëff ze kréien, mat enger Ausgangsspär.

Bal 1 Millioun nei Umeldungen, fir sech impfen ze loossen

Op der App, fir d'Impfumeldungen z'erfaassen, goufen eng 926.000 Umeldungen notéiert. 65 Prozent dovu ware Leit ënner 35 Joer. Bis ewell si ronn 40 Prozent vun der franséischer Bevëlkerung komplett geimpft. Impfstoffer stinn dann och fir all Persoun vun 12 Joer un zur Verfügung.