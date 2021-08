Zanter e Sonndeg den Owend probéieren Dausenden Zivilisten verzweifelt a Fligeren ze klammen, fir virun den Taliban ze flüchten.

US Zaldoten hunn um Méindeg de Moien missen an d’Luucht schéissen, sou Medieberichter. Biller weisen 3 Zivilisten um Buedem leien an Zeie schwätze vu 5 Doudeger. Mä Berichter, datt déi duerch US-Zaldoten ëmbruecht gi wieren, sinn net confirméiert. D’selwecht gëllt fir d'Info, datt US-Zaldoten an Taliban sech op eenzele Plazen um Fluchhafe géingen affrontéieren.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Rush for the last flight at Kabul Airport. pic.twitter.com/Z6M26uhPeQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Wat awer sécher ass: Zanter e Sonndeg fléie keng kommerziell Flich méi an den Afghanistan a just Militärfliger kënnen elo Leit evakuéieren. Éischt Maschinne sinn och antëscht zeréck an Europa gelant. Weiderer fléien aus verschiddenen europäeschen Haaptstied zeréck Leit sichen. Sou wäert Frankräich zum Beispill um Méindeg eng éischt Rotatioun maachen.

D’USA a 66 weider Natiounen hunn d’Taliban opgefuerdert, jiddereen, deen d'Land verloosse wëll, och ze loossen.

Iwwerdeems d’Taliban d’Muecht am Afghanistan zeréck hunn an de President Ghani geflücht ass, probéieren Dausenden Afghanen och iwwert d’Stroossen ze flüchten. D’radikal Islamiste sinn iwwerdeems schonn am Presidentepalast zu Kabul installéiert an hu souguer ugefaange Publicitéit wäiss usträichen ze loossen.

D’Kritik géint den US-President Joe Biden wiisst ëmmer méi. Kritiker mengen, d’USA hätten déi aktuell Situatioun kënne verhënneren, wa se just puer Dausend Zaldoten am Land gelooss hätten.

De fréieren EU-Chefnegociateur fir de Brexit, de Michel Barnier huet iwweregens fir en ausseruerdentlechen EU-Sommet plädéiert. D’EU Staats– a Regierungscheffen solle Léieren aus dem Echec vum Miltärasaz zéien. Um Spill stéingen d'Sécherheet, Terrorismus, Islamismus, Migratioun an d'regional Stabilitéit.

Taliban hu Kabul eruewert

"Eist Land gouf befreit, an d’Mudschaheddin hunn an Afghanistan gewonnen". Mat deene Wieder gouf e Sonndegowend am Presidente-Palais zu Kabul d’Victoire vun den Taliban selwer, iwwert déi staatlech Arméi confirméiert.

Et ass eng symbolesch Plaz, well et de Muechtzentrum vun Afghanistan ass – e Land, wat zanter e Sonndegowend nees komplett ënnert der Kontroll vun de radikalen Islamisten steet.

Fir hir Réck-Eruewerung vun der Muecht hu se grad emol 10 Deeg gebraucht.

Op Demande vun Estland a Norwegen kënnt den UNO-Weltsécherheetsrot um Méindeg de Moie Lokalzäit schonn zu New York beieneen. Den UNO-Generalsekretär Guterres huet d’Taliban och schonn opgeruff, d’Mënscherechter anzehalen, a besonnesch Frae géintiwwer bäizebehalen.

Et misst een hoffen dass alles ouni Bluttvergéissen iwwert d‘Bün geet, sou huet den Ausseminister Jean Asselborn e Sonndeg den Owend am RTL-Interview déi momentan Situatioun beschriwwen.

Et wier elo kloer, dass déi staatlech Truppen, déi ausgebilt goufen, fir den Taliban entgéint ze trieden, net capabel waren, dat ze maachen.

Och wann ee wéineg Moyenen hätt fir ze agéieren, wëlle sech d’EU-Ausseministeren nach dës Woch gesinn. Et sollt een nämlech de Kontakt an d’Diplomatie mat den Taliban probéieren oprecht ze erhalen, sou de Jean Asselborn. Dat wier wichteg och fir eng méiglech humanitär Hëllef am Land.