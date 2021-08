De 65 Joer ale Britt huet sech mam Gittarist Steve Jones an dem Batteur Paul Cook wéinst Lidder an der Serie "Pistol" gestridden.

Dobäi handelt et sech ëm Lidder vun der brittescher Punkband hirem eenzege Studioalbum "Never Mind The Bollocks" an der Serie "Pistol". Ee Gericht huet e Méindeg senge Bandkolleege Recht ginn.

D'Serie vum Regisseur Danny Bolye soll nächst Joer erauskommen an handelt vun de 2016 publizéierte Memoirë vum Steve Jones. De Bandleader Rotten huet sech vehement géint Notzung vun de Lidder gewiert an huet et als dat "Respektloost, wat en jee erlieft huet" bezeechent.