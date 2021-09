Aschränkunge soll et just fir Net-Geimpfter ginn, wann d'Intensivstatioune voll sinn.

Dat sot den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz e Méindeg den Owend am ORF-Sommergespräch. Hien ass awer géint eng generell Impfflicht. D'Pandemie wär fir déi geimpfte Leit eriwwer, mengt de Kurz.

E Mëttwoch wëll jo déi éisträichesch Regierung decidéieren, wéi et mat de Corona-Reegele weidergeet. Am Raum steet d'1-G-Reegel fir den Après-Ski zum Beispill, datt also just geimpfte Leit dohinner dierfen.

Dat ORF-Summergespréich mam Kanzler war live e Méindeg den Owend. De Sebastian Kurz huet awer schonn zwou Stonne virdrun iwwert säi Pressemënsch per Mail wësse gedoen, wat e wëlles hätt z'annoncéieren, also nach éier hien eng Fro gestallt kritt huet, huet hie scho geäntwert.

D'Online-Medien hu seng Botschaften dann och virum Interview publizéiert.