6% vun de Stëmme géif die Linke rezente Sondagen no bei der Bundestagswal e Sonndeg kréien a läit domadder wäit ënnert den anere Parteien.

Nawell warnt den Unioun-Kanzlerkandidat Armin Laschet ëmmer nees virun enger "Lénksregierung". Verzweiwelt Waltaktik? D'SPD läit jo zanter e puer Wochen an der Wielergonscht virun der Unioun. Schonn eleng rechneresch riskéiert et enk ze gi fir eng Koalitioun tëscht SPD, de Gréngen an die Linke. D'Partei ëm d'Spëtzekandidaten Dietmar Bartsch a Janine Wissler géif awer gär matregéieren. Si wëllen den Ënnerscheed maachen a fir d'politesch Gewiichtsverlagerung an Däitschland suergen.

Géint déi héich Loyerspräisser fuerdert die Linke e sougenannten "Mietendeckel", dee jo réischt am Fréijoer als verfassungswiddreg erkläert gouf an deemno zu Berlin huet misse réckgängeg gemaach ginn. Ganz uewen op der däischter-rouder Prioritéitelëscht: e Mindestloun vun 13 Euro d'Stonn.

Kärthema vun die Linke ass sozial Gerechtegkeet, spréch Kannergrondsécherung, nees Aféiere vun enger Verméigenssteier, e fairen Iwwergang an eng klimagerecht Zukunft. De Kuelenausstig bis 2030, eng Rentereform...

Inhaltlech Iwwerschneidunge ginn et der e sëllege mat SPD a Bündnis 90/Die Grünen, do sinn d'Spëtzekandidate formell. Si wéilten den Ënnerscheed maachen, fir Nuancë géife si net mat an eng Koalitioun.

Enger Regierungsbedeelegung am Wee stoe kéint awer net just e Mangel u Stëmmen - de Sondagen no läit d'Partei aktuell 3,2% hannert hirem Wal-Resultat vun 2017 (9,2%). Mee och d'aussen- a sécherheetspolitesch Positioune vun die Linke, déi jo fir en Nato-Austrëtt sinn a géint Auslandsasätz vun der Bundeswehr. Fir d'Evakuéierungsmissioun am Afghanistan haten Enn August just 5 vun der Partei hire 55 Deputéiert gestëmmt, woufir et schaarf Kritik gouf.