Zu Bréissel waren e Sonndeg de Mëtteg zéngdausende Leit op der Strooss, fir géint d'Coronamesuren ze protestéieren.

Estimatioune vun der belscher Police no, wieren et ronn 50.000 Leit gewiescht, déi duerch d'Haaptstad gezu sinn a "Liberté" gejaut hunn.

D'Organisateuren, dorënner "World Wide Demonstration for Freedom" an "Europeans United for Freedom" haten d'Bierger aus aneren EU-Staaten opgeruff, sech hirem Protest géint d'Coronamesuren unzeschléissen. Ënnert de Participanteë waren ënner anerem polnesch, hollännesch a rumänesch Fändelen ze gesinn.

D'Demonstranten hu Pancarte mat Parole géint de belsche Regierungschef Alexander De Croo an d'Luucht gehalen. Si kritiséieren donieft de Corona-Pass, mat deem an der Belsch a villen ëffentleche Strukturen eng Impfung oder en negativen Test nogewise muss ginn. D'Organisateure fuerdere virun allem een ëffentlechen Debat iwwer d'Mesuren.

Wéi d'Maniff eigentlech eriwwer war, hunn eng ganz Rei Demonstranten ugefaangen ze randaléieren an hunn notamment mat Steng, mat Knupperten an eigentlech allem wat se sou fonnt hunn ënner anerem op ee Gebai vum "European External Action Service" geworf an och nawell Schued ugeriicht.

Situation très tendue près des institutions européennes à #Bruxelles. Le Siège du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) est pris pour cible. (@ClementLanot) #Brussels #Brussel #BRU2301pic.twitter.com/BWvZieQZEd — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 23, 2022

Donieft goufen och Bränn geluecht ënner anerem an enger Entrée vun enger Metrosstatioun, Barrikaden opgeriicht an Autoe beschiedegt. Op enger ganzer Rei Videoen op de soziale Netzwierker gesäit een dann och reegelrecht Stroossekämpf tëscht Casseuren an der Police.

D'Beamte versiche mat Waasserwerfer an Tréinegas géint dës aggressiv Casseure virzegoen.