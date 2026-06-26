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No ukraineschen UgrëfferRussland rifft op der Krim den Ausnamezoustand aus

RTL mat AFP
No ukraineschen Dronenattacken huet déi vu Moskau installéiert Regionalverwaltung den Ausnamezoustand ausgeruff.
Update: 26.06.2026 13:34
D'Russen hunn d'Krim-Bréck verniewelt, fir d'Dronenattacke méi schwéier ze maachen
Russland huet d'Krim-Bréck verniewelt, fir d'Dronenattacke méi schwéier ze maachen
© HANDOUT/AFP

De Sergei Aksjonow, Gouverneur vun der vu Moskau installéierter Regionalregierung, huet an de Soziale Medie gemellt, dass d'Aféiere vum Ausnamezoustand an der Republik Krim an an der Stad Sewastopol dozou déngt, finanziell, vertraglech an aner Rechtsverhältnisser ze uerdnen an d'Methode fir d'Reguléierung an den Ausgläich vu Schied, déi entstane sinn, ze vereinfachen.

D'Ukrain huet bei schwéieren Attacken op d'Hallefinsel an de leschte Méint militäresch Ariichtungen an Energieanlagen an d'Viséier geholl huet an ënnert anerem fir Stroumausfäll an de Stopp vum Verkaf vu Bensinn gesuergt. D'Infrastrukture si betraff. Ënnert anerem ass dem Wladimir Putin seng Krim-Bréck tëscht dem Landwee an der Hallefinsel schwéier getraff ginn. Déi ukrainesch Hallefinsel Krim, déi Russland 2014 annektéiert huet, ass fir Moskau e wichtege Stëtzpunkt an der Logistik fir de Krich géint d'Ukrain.

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