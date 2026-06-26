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Koordinatioun vun der NouthëllefIwwer 50.000 Leit ginn nom Äerdbiewen am Venezuela nach vermësst

RTL mat AFP
Déi zwee Biewe vun enger Stäerkt vu 7,2 respektiv 7,5 hu vill Schued an an ëm Caracas ugeriicht.
Update: 26.06.2026 18:50
Vill Gebaier an an ëm Caracas goufen duerch d'Biewe schwéier beschiedegt oder komplett zerstéiert.
Vill Gebaier an an ëm Caracas goufen duerch d'Biewe schwéier beschiedegt oder komplett zerstéiert.
© DONALDO BARROS/AFP

Nom schwéieren duebelen Äerdbiewen am Venezuela ginn de Vereenten Natiounen no nach iwwer 50.000 Leit vermësst. "D'Sich an den Iwwerreschter ass eng kolossal Aufgab," sot de Koordinator vun der UN-Nouthëllef Tom Fletcher e Freideg géintiwwer der AFP. "Iwwer 50.000 Mënsche gi vermësst, iwwer 500 Leit sinn dout". Den UN-Generalsekretär fir humanitär Aufgaben huet weider präziséiert, datt et sech ëm eng "extrem komplex Rettungsaktioun" handelt.

Dat schwéiert duebelt Äerdbiewen war e Mëttwoch den Owend am Ofstand vu just 39 Sekonne westlech vun der Haaptstad Caracas. Déi zwee Äerdstéiss haten eng Stäerkt vu 7,2 a 7,5 op der Richterskala. An der Stonnen dono goufen nach Dosenden Nobiewe gemooss.

Duerch d'Biewe si vill Gebaier an de Koup gefall oder gouf schwéier beschiedegt. En Donneschdeg den Owend Lokalzäit hat een den Autoritéiten no 589 Doudesaffer gebuergen a ronn 4.300 Persoune fonnt, déi blesséiert waren.

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