Bis zu sechs Millioune Paxlovid-Dosisse ginn u Länner mat niddregem Akommes fir e méi gënschtege Präis ausgeliwwert, schreift den US-Pharmagigant.

Dat Ganzt ass am Kader vum Mechanismus vum Global Fonds, deen u sech zwar fir d'Lutte géint Aids, Tuberkulos a Malaria gegrënnt gouf, mä zanter 2020 sech och um Kampf géint de Covid-19 bedeelegt. An engem änleche Projet hat Pfizer der Unicef schonn am Abrëll 4 Milliounen Dosisse bereetgestallt.

Aktuell géifen 132 Länner d'Medikament zum méi gënschtege Präis kréien. Ma och hei gëtt et Ënnerscheeder, well de Präis jee no Akommes vum Land gestaffelt gëtt.

Weider hat Pfizer jo hir Lizenz fir d'Produktioun vu Paxlovid un 38 Entreprisë ginn, fir datt déi e méi gënschtege Generique kéinten hierstellen, deen u 95 Länner ausgeliwwert gëtt.

Pfizer hat am Kader vun der Corona-Pandemie den Ëmsaz däitlech eropgeschrauft, datt esouwuel duerch Paxlovid wéi och duerch d'Impfung, déi ee mat Biontech zesummen op de Maart bruecht hat. Am zweete Quartal 2022 huet de Pharmagigant en Nettogewënn vu bal 10 Milliarden Dollar gemaach.