Hien huet Erkältungssymptomer, heescht et an enger offizieller Matdeelung. Den däitsche Regierungschef ass elo an Isolatioun.

Den Olaf Scholz gouf no senger Rees an d'Golfstaate positiv getest. All ëffentlech Rendez-vouse goufen ofgesot. Et ass dem Scholz seng éischt Corona-Infektioun.