Europol ass e gréissere Coup géint déi international, organiséiert Kriminalitéit gelongen.

Am Kader vun enger Operatioun géint den illegale Waffen-, Drogen- a Mënschenhandel, huet déi europäesch Policeagence 382 Leit festgeholl. D'Operatioun hat sech virun allem um Balkan an a Südosteuropa ofgespillt.

Am Ganzen hunn 28 Staate matgeschafft, dorënner och Lëtzebuerg. 16.000 Agente waren am Asaz. Et goufe bal 1.000 Perquisitiounen duerchgefouert. Méi wéi 200 Waffen a ronn eng hallef Tonn Droge si saiséiert ginn.

Op Basis vun dëser Aktioun goufen 130 nei Enquêten opgemaach.