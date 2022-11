Frankräich huet ugekënnegt, dass den italienesche Refus, fir d'Mënschen opzehuelen, Repercussiounen op d'Relatioun tëscht béide Länner wäert hunn.

Frankräich ass bereet, déi 234 Migranten, déi sech den Ament u Bord vum Flüchtlingsschëff "Ocean Viking" am Mëttelmier befannen, u Land goen ze loossen. Dat nodeems Italien wärend ronn 20 Deeg refuséiert hat, fir d'Mënschen opzehuelen.

Wéi de franséischen Inneminister Gerald Darmanin en Donneschdeg matgedeelt huet, soll d'Schëff e Freideg de Moien am Militär-Hafe vun Toulon undocke kënnen.

Den italienesche Refus, fir d'Mënschen opzehuelen, huet fir diplomatesch Spannungen tëscht Frankräich an Italien gesuergt. D'Schëff hat nämlech ursprénglech un der italienescher Mëttelmierküst ugedockt. Internationalem Recht no wier et deemno d'Flicht vun Italien gewiescht, d'Mënschen opzehuelen, esou den Darmanin. Dass Italien dat net gemaach hätt, wier net nozevollzéien. Et wier kloer, dass den Tëschefall uerg Repercussiounen op d'Relatioun tëscht béide Länner wäert hunn.