D'Europäesch Unioun huet eng fir si inakzeptabel Propositioun vun der ägyptescher Presidence rejetéiert.

Déi géif gefestegt Engagementer iwwer d'Baisse vun den Zäregasemissiounen a Fro stellen, wéi déi franséisch Noriichtenagence AFP vun enger Source aus der franséischer Regierung gewuer gouf. D'Acquise vu Paräis a Glasgow wären duerch dës Propositioun a Fro gestallt, heescht et.

D'COP27 gouf jo schonn ëm een Dag verlängert, well d'Participante sech op diverse Punkten net eens ginn. Virun allem gouf et Diskussioune ronderëm ee Kompensatiounsfong fir déi Länner, déi am schlëmmste vum Klimawandel betraff sinn. D'EU an aner Industriestaate sinn zwar am Prinzip d'Accord, verlaangen awer als Géigeleeschtung, dass méi Efforte gemaach ginn, fir d'Emissiounen no ënnen ze drécken.