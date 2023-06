De russesche President Putin sot der Populatioun an de Forces de l'ordre Merci, déi sech der Revolt vun der Privatarméi Wagner an de Wee gestallt hunn.

An enger Ried um Staatsfernsee huet sech de Kremlchef awer och un d'Söldner geriicht. Si hätten de Choix: entweder a Belarus oder zeréck bei hir Familljen ze goen, oder der russescher Arméi bäizetrieden.

Domat probéiert hie wuel d'Spléckung vum Land z'evitéieren. Fir vill Russen hunn d'Wagner-Söldner grouss Meritter am Ukrainkrich.

A senger Ried huet de russesche President Putin och ze bedenke ginn, dass et virop Kiew an dem Westen ze gutt komm wär, wa Wagner an déi russesch Arméi sech méi laang beschoss hätten.

Allerdéngs huet de Putin fir d'éischt och Affer wärend der Revolt confirméiert. Et wäre russesch Piloten ëmkomm, déi sech de Wagner-Truppen entgéint gestallt haten.

Och de belarussesche Staatschef Lukaschenko krut Merci gesot fir d'Mediatioun am Konflikt. De Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, deen de Marsch op Moskau finalement awer gestoppt hat, kann a Belarus ënnerkommen. Och hien huet sech déi éischte Kéier nom Enn vun der Revolt zu Wuert gemellt.

© © TELEGRAM/ @concordgroup_official/AFP/Archiv/Handout

An enger Sproochnoriicht, déi vu sengem eegene Pressedéngscht op der Plattform Telegram diffuséiert gouf, dementéiert den 62 Joer ale Söldner-Chef, e Muechtwiessel zu Moskau ugestrieft ze hunn. D'Truppe wäre lassmarschéiert fir ze protestéieren, net fir e Coup d'Etat duerchzeféieren.

Hien huet de Reproche géint de russesche Verdeedegungsministère widderholl, schonn e Freideg e Militärlager vun de Söldner attackéiert ze hunn. Dobäi wieren 30 Wagner-Kämpfer ëm d'Liewe komm.

Iwwerdeems hätt de Ministère eng Opléisung vun der Privatarméi ugestrieft, esou de Prigoschin.