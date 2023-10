Den Inneminister Gérard Darmanin huet vun engem Lien tëschent den Evenementer am Noen Osten an der Dot geschwat.

A Frankräich gouf no der déidlecher Messerattack an enger Schoul am Norde vum Land elo déi héchsten Terroralerte ausgeléist, dat huet d'Regierung e Freideg den Owend annoncéiert.

E Samschdeg de Moie war et d'Annonce aus dem Elysée, datt 7.000 Zaldoten an Alarmbereetschaft versat gi sinn. De President Emmanuel Macron hat dat bei enger Sécherheetsreunioun e Freideg den Owend decidéiert.

Ee Proff war bei der Messerattack e Freideg ëm d'Liewe komm, 3 weider Persoune ware blesséiert ginn. Beim Verdächtege soll et sech ëm en islamistesch radikaliséierte jonke Mann handelen, deen d'Autoritéite scho méi laang um Radar haten.