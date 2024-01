Och a Rheinland-Pfalz, deemno och an a ronderëm Tréier zum Beispill, sinn e Méindeg 8. Januar, grouss Protestaktioune virgesinn.

An Däitschland ginn d'Bauere wéinst de Steieren op d'Strooss, respektiv si fuere mat hiren Trakteren, fir géint déi geplangte Kierzunge bei de staatlechen Agrikultur-Subventiounen ze protestéieren. Och a Rheinland-Pfalz, deemno och an a ronderëm Tréier zum Beispill, sinn e Méindeg 8. Januar, grouss Protestaktioune virgesinn. D'Police vun Tréier huet dowéinst och en Informatiounsschreiwes erausginn.

D'Bauere wëllen un hire Pläng festhalen, obwuel d'Bundesregierung en Donneschdeg erkläert hat, si géing en Deel vun de Kierzungen annuléieren.

Zum Beispill wäert d'Steierbefreiung fir landwirtschaftlech Gefierer net ofgeschaaft ginn an de Steierkredit fir den Agrar-Diesel géif schrëttweis ofgeschaaft ginn, net direkt.

Ma déi Versprieche ginn der däitscher Bauerenzentral net wäit genuch. Si fuerdert, dass déi "Steiererhéijunge" komplett géifen zeréckgezu ginn.

Wéi rosen d'Baueren an Däitschland sinn, weist eng ëmstridden Aktioun um Donneschdeg.

An der Uertschaft Schlüttsiel am Bundesland Schleswig-Holstein hate Baueren de Wirtschaftsminister Robert Habeck dru gehënnert, eng Fär ze verloossen. De Vizekanzler huet dowéinst zeréck op Hallig Hooge misse fueren.

Méi ewéi Honnert Demonstrante wieren dobäi gewiescht, mellt d'Police. 30 Beamte wieren am Asaz gewiescht an et gouf Pefferspray agesat.

D'Aktioun gouf parteiiwwergräifend kritiséiert.