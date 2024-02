Am US-Bundesstaat Pennsylvania huet e Mann säi Papp gekäppt an huet an der Suite e Video op Youtube gesat, an deem hien den ofgetrennte Kapp presentéiert.

De Video, dee 14 Minutte laang dauert, soll fir e puer Stonnen op Youtube ze gesi gewiescht sinn a wier an där Zäit méi wéi 5.000 Mol gekuckt ginn. Am Video huet hie säin Numm genannt an ënnert anerem och Menacë géint verschidden US-Autoritéiten an och de President Joe Biden ausgeschwat. D'Police huet den 32 Joer ale Mann mëttlerweil festgeholl.