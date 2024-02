Dem Donald Trump gëtt jo reprochéiert, mat dozou bäigedroen ze hunn, dass d'Kapitol viru ronn 3 Joer gestiermt ginn ass.

De fréieren US-President Donald Trump mécht Appell virum ieweschte Geriicht géint eng Decisioun mat där seng Immunitéit soll opgehuewe ginn. Uganks Februar hat e Geriicht nämlech decidéiert, dass hie kéint ugeklot ginn wéinst versichtem Walbedruch wärend senger Zäit als President.

Seng Affekoten argumentéieren, hie kéint net strofrechtlech poursuivéiert ginn, wéinst Saachen, déi a seng Zäit am Wäissen Haus falen. Duerch dësen Appell um Supreme Court kéint et bis no de Walen am November daueren, bis et eng Decisioun an där Affär wäert ginn.