De 47 Joer ale Kreml-Kritiker ass e Freideg an der sougenannter "Polar Wolf" Kolonie gestuerwen, wou hien eng 19 Joer laang Strof ofsouz.

Dat mellen déi russesch Autoritéiten e Freideg de Mëtteg an engem Statement. Wéi et hei heescht, huet de Nawalny sech nom Spadséiere goen schlecht gespuert a wier och kuerz drop vu sech gewiescht. Dat medezinescht Personal wier direkt sur Place gewiescht an et hätt een eng Ambulanz geruff.

Et gouf versicht hien ze reaniméieren, dat awer ouni Erfolleg. Kuerz drop gouf säin Doud festgestallt. Et géif elo ermëttelt ginn, wéi et zum Doud vum Nawalny komm ass.

Hei den Original-Statement: "Navalny felt bad after a walk, almost immediately losing consciousness. Medical staff arrived immediately and an ambulance team was called. Resuscitation measures were carried out which did not yield positive results. Paramedics confirmed the death of the convict. The causes of death are being established."

Wéi de Kreml-Spriecher Dmitry Peskov e Freideg och matdeelt, gouf de russesche President kuerz drop iwwert den Doud vun engem vu sengen Haaptgéigner gebrieft. Weider betount hien, dass et elo um Gesondheetspersonal wier, d'Doudesursaach erauszefannen.

Dem Nawalny seng Presse-Sekretärin Kira Yarmysh huet ënnerstrach, dass hier Ekipp net vu sengem Ofliewen informéiert gouf. Den Affekot vum Verstuerwene wier elo ënnerwee op Kharp.

D'Reaktiounen nom Doud vum Alexei Nawalny hunn dann och net laang op sech waarden gelooss. Ënnert anerem mellt d'AFP, dass de lettesche President Edgars Rinkēvičs seet, dass de Nawalny "brutal vum Kreml ëmbruecht gouf".

Wie war den Alexei Nawalny?

Den Alexei Nawalny war e russesche Politiker, Affekot an Aktivist. Hie war weltbekannt als de gréisste Kritiker vum Wladimir Putin an dem aktuelle politesche System zu Moskau. Hie gouf am Joer 1976 an der Géigend vu Moskau gebuer, säi Papp war gebiertegen Ukrainer.

Den Alexei Nawalny war Chef vun der Partei "Russia of the Future". Seng Anti-Korruptiounsbeweegung huet Millioune vu Follower an de soziale Medien. Hei gi reegelméisseg Recherche publizéiert iwwer Korruptioun a Russland an d'Machenschafte vun hirem President Wladimir Putin.

© AFP © PAUL ZINKEN DPA / dpa Picture-Alliance via AFP © afp © afp © KIRILL KUDRYAVTSEV AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Den Dissident an Oppositiounspolitiker ass zanter 3 Joer am Prisong. Och aus dem Prisong eraus huet hie versicht Reformprozesser unzestoussen.

2018 hat de Nawalny bei de russesche Presidentiellëkandidéiert, hie gouf awer vun deene Walen ausgeschloss. 2020 ass mat enger Gëftattack probéiert ginn de Nawalny wärend engem Inlandsvol mam Nervegëft Nowitschok em ze bréngen. Spéider gouf hien an Däitschland an der Charité behandelt, fir nees gesond ze ginn. De 17. Januar 2021 ass hie selwer nees zréck a Russland geflunn, an dunn um Flughafe zu Moskau verhaft gouft.

2021 krut den Oppositionellen de renomméierte Sacharow-Präis, deen all Joer un eng Persoun geet, déi sech fir d'Fräiheet vun aneren agesat huet.