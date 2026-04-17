RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

MyanmarAll d'Doudesurteeler ginn a liewenslaang Prisongsstrofen ëmgewandelt

AFP, iwwersat vun RTL
Wärend der Neijoerschfeier war schonn annoncéiert ginn, datt d'Doudesstrofe géifen ëmgewandelt ginn.
Update: 17.04.2026 08:02
© STR/AFP

D’Féierung am Myanmar huet all d’Doudesstrofen am Land elo opgehuewen. “D’Strofe vun de Leit, déi zum Doud verurteelt goufen, ginn a liewenslaang Prisongsstrofen ëmgewandelt”, huet et e Freideg an engem Statement vum Ex-Militärchef Min Aung Hlaing geheescht. Dëse war jo Ufank Abrëll zum President vum Land gewielt ginn. Nimm vun de betraffene Verurteelten huet hie keng genannt.

D’Arméi hat sech ënnert der Féierung vum Junta-Chef 2021 un d’Muecht vum Land geputscht an hat domadder d’Regierung vun der Aung San Suu Kyi, déi jo de Friddensnobelpräis krut, gestierzt. Nodeem Joerzéngte laang keng Leit méi am Myanmar higeriicht gi waren, huet d’Junta dës nees opgeholl. Mënscherechtsorganisatiounen no hat d’Junta et haaptsächlech op Dissidenten ofgesinn, déi sech géint de Putsch gestallt haten. Der UNO no goufen am Joer nom Putsch 130 Leit higeriicht.

Datt d’Doudesstrof elo a liewenslaange Prisong ëmgewandelt gëtt, gehéiert zu der ëmfaassender Amnestie, déi wärend der Tingyan-Neijoerschfeier annoncéiert gi war. Enger Erklärung no sollen iwwer 4.300 Prisonéier fräigelooss ginn an all d’Prisongsstrofen, déi ënner 40 Joer leien, sollen ëm ee Sechstel verkierzt ginn.

Am Mäerz 2023 ware schonn d’Doudesurteeler géint 38 Prisonéier opgehuewe ginn.

De Militärputsch hat e Biergerkrich ausgeléist, deen aktuell nach leeft. No fënnef Joer Militärherrschaft hat d’Junta am Dezember a Januar Parlamentswalen organiséiert an dës als Wee zeréck a d’Demokratie duergestallt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.