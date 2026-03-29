US-Medie mellenAmerikaneschen Ausseministère soll Buedemoffensiv am Iran preparéieren

AFP
Spezialunitéite sollen op der Insel Kharg intervenéieren.
Update: 29.03.2026 12:42
Das US-Verteidigungsministerium hat Medienberichten zufolge weit fortgeschrittene Pläne für eine wochenlange Bodenoffensive im Iran vorgelegt. Die Pläne umfassten Einsätze auf der Insel Charg sowie in Küstenstandorten nahe der Straße von Hormus.
© 2026 Planet Labs PBC/AFP

Wéi verschidde Medie mellen, preparéiert den amerikaneschen Ausseministère eng wochelaang Buedemoffensiv am Iran: d’Washington Post berifft sech op anonym Sourcen, no deene virgesi wier, datt Spezialunitéiten a Buedemtruppen op der fir den iraneschen Ueleg-Export esou wichteger Insel Kharg sollen intervenéieren. Iwwerdeems ginn d’Bombardementer am Kader vum Iran-Krich an de Golfstaate virun: Loftugrëff gouf et an de Vereenegten Arabeschen Emiraten an och a Kuwait.

Ee Mount nom Ufank vum Iran-Krich huet déi pro-iranesch Huthi-Miliz aus dem Jemen ugefaange sech am Krich ze bedeelegen: Zwou Rakéiten huet d’Miliz Richtung Israel lancéiert. Béid Attacke konnte vum Israeelesche Militär ofgefaange ginn. D’Huthi-Miliz kontrolléiert grouss Deeler vum Jemen an ass een Alliéierte vum Regimm an Teheran.

Am meeschte gelies
Verdächtege festgeholl
Zu Esch koum et e Samschdeg zu engem déidleche Virfall
Drama an der Ostsee geet an nächst Ronn
Bockelwal konnt sech e Samschdegowend befreien, sëtzt awer schonn nees fest
10
Alkohol um Steier
Zweemol koum et bal zu Kollisioune mat Policegefierer - Dräi Fürerschäiner agezunn
Méi Pai, méi Congé a besser Perspektive fir d'Karriär
Neie Kollektivvertrag am Spidolssecteur gouf en Donneschdeg ënnerschriwwen
6
Paräis
Police verhënnert Attentat op Bank of America
De Sëtz vun der WTO zu Genf.
Duerchbroch a Verhandlungen net a Siicht
D'Welthandelsorganisatioun WTO wäert esou séier nach net reforméiert ginn
Kurz vor Ostern sind zwölf Tonnen Schokoriegel der Marke Kitkat gestohlen worden. Das Unternehmen erklärte, ein Lastwagen mit 413.793 Packungen Kitkat sei "während des Transits in Europa gestohlen" worden.
Kuerz virun Ouschteren
12 Tonne KitKat-Schockela goufe geklaut
Eemol mat an eemol ouni: De Palast vun der Kultur zu Warschau a Polen wärend der Earth Hour.
Earth Hour
Op bekannte Monumenter goufen eng Stonn laang d'Luuchten ausgeschalt
1
Im Beisein von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea laut Staatsmedien einen neuen Raketenantrieb getestet. Der Test des Feststoffraketenantriebs sei "Teil des nationalen Verteidigungsentwicklungsplans im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans".
Nordkorea
Ënner Opsiicht vum Kim Jong Un gouf en neie Feststoff-Rakéitenundriff getest
Millionen von Menschen sind in den USA bei den dritten landesweiten Großdemonstrationen unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) gegen Präsident Donald Trump und seine als autoritär kritisierte Regierungsführung auf die Straßen gegangen.
Grousse Géigewand fir den Trump
An den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss
9
Weltweit sterben jedes Jahr eine Viertelmillion Menschen an einer Hirnhautentzündung - besonders viele von ihnen in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag in der Fachzeitschrift "Lancet Neurology" veröffentlichten Studie.
Etüd
Weltwäit stierwen all Joer ronn 250.000 Mënschen un enger Meningite
