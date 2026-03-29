Wéi verschidde Medie mellen, preparéiert den amerikaneschen Ausseministère eng wochelaang Buedemoffensiv am Iran: d’Washington Post berifft sech op anonym Sourcen, no deene virgesi wier, datt Spezialunitéiten a Buedemtruppen op der fir den iraneschen Ueleg-Export esou wichteger Insel Kharg sollen intervenéieren. Iwwerdeems ginn d’Bombardementer am Kader vum Iran-Krich an de Golfstaate virun: Loftugrëff gouf et an de Vereenegten Arabeschen Emiraten an och a Kuwait.
Ee Mount nom Ufank vum Iran-Krich huet déi pro-iranesch Huthi-Miliz aus dem Jemen ugefaange sech am Krich ze bedeelegen: Zwou Rakéiten huet d’Miliz Richtung Israel lancéiert. Béid Attacke konnte vum Israeelesche Militär ofgefaange ginn. D’Huthi-Miliz kontrolléiert grouss Deeler vum Jemen an ass een Alliéierte vum Regimm an Teheran.