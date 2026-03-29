Grousse Géigewand fir den TrumpAn den USA waren iwwer 8 Millioune Leit bei den "No Kings"-Demonstratiounen op der Strooss

AFP, iwwersat vun RTL
Et waren déi gréissten Demonstratioun an deem Stil. Gefuerdert gëtt ënnert anerem dem Trump seng Verhaftung.
Update: 29.03.2026 08:32
Millionen von Menschen sind in den USA bei den dritten landesweiten Großdemonstrationen unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) gegen Präsident Donald Trump und seine als autoritär kritisierte Regierungsführung auf die Straßen gegangen.
Millionen von Menschen sind in den USA bei den dritten landesweiten Großdemonstrationen unter dem Motto “No Kings” (Keine Könige) gegen Präsident Donald Trump und seine als autoritär kritisierte Regierungsführung auf die Straßen gegangen.
An den USA sinn erëm Millioune Mënschen géint d’Regierung vum President Donald Trump op d’Strooss gaangen. Den Organisateuren no hunn um drëtten nationalen Aktiounsdag ënnert dem Motto “No Kings” an alle 50 Bundesstaaten op d’mannst aacht Millioune Leit u méi wéi 3.300 Manifestatioune matgemaach. Et ass domat dee bis ewell gréissten Aktiounsdag zanter dem Ufank vum Trump senger zweeter Mandatsperiod. Konkret protestéieren d’Participanten géint déi, wéi d’Organisateure soen, ëmmer méi autoritär Haltung vum President Trump. Amerika wier eng Demokratie, hätt deemno keng Kinneken, a misst sech un demokratesch Valeure wéi Pressefräiheet halen.

Zu Minnesota, wou d’Virgoe vun de Bundesautoritéiten géint Migranten d’Land opgerëselt hat, sinn eng Rei grouss Demonstratiounen ofgehale ginn. Do huet de Bernie Sanders de President schaarf kritiséiert an him virgeworf, d’Rechtsstaatlechkeet ze ënnergruewen. Zu St. Paul huet de Museker Bruce Springsteen virun Zéngdausende säi Protestsong “Streets of Minneapolis” gespillt – geschriwwen nom Doud vun zwee Demonstranten, déi vu Beamten erschoss gi waren.

Och an anere Groussstied war de Mobilisatiounsniveau héich: Zu New York hu sech zéngdausende Leit versammelt, dorënner de Schauspiller Robert De Niro. Zu Atlanta a Washington gouf mat Plakater a Banneren virun enger Gefor fir d’Demokratie gewarnt.

D’Demonstratioune kruten zousätzlechen Zoulaf wéinst der Onzefriddenheet iwwer de Krich géint den Iran, deen d’USA zesumme mat Israel virun engem Mount gestart hat. Kritiker reprochéieren der Regierung zousätzlech en exzessive Gebrauch vu Presidialdekreten an den Asaz vun der Justiz géint politesch Géigner.

Op Plakater war ënnert anerem ze liesen, dass souwuel den Donald Trump, grad ewéi d’Pam Bondi, den JD Vance, oder nach de Kash Patel misste verhaft ginn, fir just déi ze nennen.

Protester goufen och ausserhalb vun den USA gemellt, ënnert anerem zu Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Amsterdam, Madrid a Roum.

Am meeschte gelies
Verdächtege festgeholl
Zu Esch koum et e Samschdeg zu engem déidleche Virfall
Mat Hënn aus dem Déierenasyl spadséiere goen
"D'Hënn si fräi duerch de Park gelaf a mir hu versicht, si erëm anzefänken"
Video
Fotoen
Gefälschte Versioune vu MyGuichet a LuxTrust
Verdächtegen am Kader vu grousser LuxTrust-Bedruchsaffär a Spuenien festgeholl
Milliounen Demonstranten an den USA erwaart
Et kéinten déi gréissten Demonstratioune bis ewell géint den Donald Trump ginn
Drama an der Ostsee geet an nächst Ronn
Bockelwal konnt sech e Samschdegowend befreien, sëtzt awer schonn nees fest
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Eemol mat an eemol ouni: De Palast vun der Kultur zu Warschau a Polen wärend der Earth Hour.
Earth Hour
Op bekannte Monumenter goufen eng Stonn laang d'Luuchten ausgeschalt
0
Im Beisein von Machthaber Kim Jong Un hat Nordkorea laut Staatsmedien einen neuen Raketenantrieb getestet. Der Test des Feststoffraketenantriebs sei "Teil des nationalen Verteidigungsentwicklungsplans im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans".
Nordkorea
Ënner Opsiicht vum Kim Jong Un gouf en neie Feststoff-Rakéitenundriff getest
Weltweit sterben jedes Jahr eine Viertelmillion Menschen an einer Hirnhautentzündung - besonders viele von ihnen in Afrika. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Samstag in der Fachzeitschrift "Lancet Neurology" veröffentlichten Studie.
Etüd
Weltwäit stierwen all Joer ronn 250.000 Mënschen un enger Meningite
Die französische Polizei hat einen Sprengstoffanschlag auf die Pariser Niederlassung der US-Großbank Bank of America vereitelt. Nach Angaben der Ermittler wurde ein Verdächtiger gefasst.
Paräis
Police verhënnert Attentat op Bank of America
D'Insel Kreta
Virun der Insel Kreta
22 Flüchtlinge hunn de Wee vu Libyen eriwwer a Griicheland net iwwerlieft
Iran-Krich
Donald Trump beschwéiert sech weider iwwer Manktem un Ënnerstëtzung vun NATO-Memberen
