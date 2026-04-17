RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

25 Geisele festgehalenArméierter stierme Bank zu Neapel a flüchten iwwer ënnerierdeschen Tunnel

AFP, iwwersat vun RTL
Matten zu Neapel hunn Arméierter eng Bank gestiermt a 25 Leit festgehalen. Nodeems si d'Coffre-forte geplëmmt hunn, si si ouni Spuer verschwonnen - warscheinlech iwwer en ënnerierdeschen Tunnel.
Update: 17.04.2026 15:30
En arméierte Grupp ass en Donneschdeg am Nomëtteg mat Gewalt an eng Bankfilial am Zentrum vun Neapel agedrongen an huet do Dosende Coffre-forte geplëmmt. Wärend dem Iwwerfall hunn déi maskéiert Täter eng 25 Leit wärend zwou Stonne laang als Geisele geholl.

Éischten Erkenntnisser no waren et dräi Bankraiber, déi an d’Filial agedronge sinn. Clienten a Mataarbechter goufen an engem Raum zesummegedriwwen a mat Schosswaffe menacéiert. Wärenddeem hunn déi aner Täter d’Coffre-forte vun der Bank opgebrach.

Täter wuel iwwer ënnerierdeschen Tunnel geflücht

E Passant hat d’Police alarméiert, nodeems him verdächteg Beweegungen an der Bank opgefall waren. D’Beamten hunn doropshin d’Ëmfeld am Zentrum vun der Stad ofgespaart an d’Gebai ëmstallt. Kuerz drop ass et der Police dann och gelongen, d’Geiselen no an no a Sécherheet ze bréngen. Blesséiert gouf keen, verschidde Leit goufen awer wéinst dem Schock medezinesch behandelt.

Wéi Spezialunitéiten d’Filial gestiermt hunn, waren d’Täter scho fort - warscheinlech si si duerch en ënnerierdeschen Tunnel geflücht. D’Ermëttler gi vun enger Verbindung zum Ofwaassersystem aus.

Wéi vill d’Raiber geklaut hunn, ass nach net genee gewosst. En Donneschdeg den Owend hu sech sëllege Betraffener virun der Bank versammelt, fir Informatiounen ze kréien. D’Stëmmung op der Plaz war zäitweis ugespaant.

Am meeschte gelies
President bekannt fir den Ausdrock
Franséische Schüler äntwert Emmanuel Macron mat "for sure"
Video
Mam Caroline Mart geet de Kloertext an d'Pensioun
Neit Konzept fir politesch Emissioun mam Claude Zeimetz a Pit Everling
Bilan vum "Speedmarathon 2026"
Mobil Radaren hunn 2.231 Mol bannent 24 Stonne geblëtzt, 5 Permisen agezunn
Konferenz iwwer sexuellen Abus
2 bis 3 Kanner an enger Klass sinn Affer vu sexuellem Mëssbrauch
Video
Kënnt ëmmer méi dacks vir
Am Pafendall gouf a véier Autoen agebrach
Video
Fotoen
Weider News
Iran hieft Spär op, US-Blockad bleift
Teheran mécht Strooss vun Hormus wärend Wafferou op.
Versichte Mord
Schoss op oppener Strooss zu Namur
ZDF-Politbarometer
CDU-SPD géife Majoritéit verléieren, AfD wier stäerkste Kraaft an Däitschland
Video
Myanmar
All d'Doudesurteeler ginn a liewenslaang Prisongsstrofen ëmgewandelt
Loftattacke vun Israel - Hisbollah revanchéiert sech direkt
D'Wafferou tëscht Israel an dem Libanon huet net laang gehalen
Pilote leeën Aarbecht nees néier
Bei der Lufthansa gëtt weider gestreikt - Dräi Flich um Findel schonn annuléiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.