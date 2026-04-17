Pilote leeën Aarbecht nees néierBei der Lufthansa gëtt weider gestreikt - Dräi Flich um Findel schonn annuléiert

Schonn déi ganz Woch iwwer hunn d'Pilote respektiv d'Personal vun der Lufthansa hir Aarbecht néiergeluecht.
Update: 17.04.2026 08:19
Nodeems d’Piloten e Méindeg an en Dënschdeg d’Aarbecht néiergeluecht haten, an dunn e Mëttwoch an en Donneschdeg d’Kabinnepersonal gestreikt huet, ass et elo nees un de Piloten. Hannergrond ass weiderhin de Sträit ronderëm en neie Tarifvertrag a besser Aarbechtsconditiounen.

Et muss de ganzen Dag iwwer nees mat villen Annulatiounen am Fluchtrafick gerechent ginn. Um Site vum Lux-Airport ass dann och ze liesen, datt schonn dräi Flich vun der Lufthansa, deen um 8.20 op Frankfurt an um 9.40 Auer respektiv 16.45 Auer op München, vum Streik betraff sinn. De Fluch um 20.10 Auer op München steet aktuell nach als “scheduled” um Programm.

Fir Cityline, eng Duechtergesellschaft vun der Lufthansa, déi just op kuerze Strecken ënnerwee war, ass vun e Samschdeg un iwwerdeems ganz Schluss. Déi 27 Fliger ginn aus dem Programm geholl. Wéi et offiziell heescht wéinst dem Streik an den héije Kerosinpräisser.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Diesel a Masutt gi méi bëlleg
Käschte vun enger Milliard Euro
"Masterplang" fir Moderniséierung vu Fluchhafen um Findel presentéiert
Audio
Fotoen
59
Kerosinmanktem net onméiglech
Bleiwen d'Fligere gläich um Buedem?
Dänesch Traditioun "Fællessang"
Yuriko Backes a Mataarbechter sange "YMCA", "Atemlos" an "Alexandrie"
Video
Fotoen
De Kloertext: 25 Joer Télévie
"Mir hunn duerch den Télévie ganz vill Projete kënne maachen, déi mer soss net hätten"
Video
Fotoen
8
Weider News
Versichte Mord
Schoss op oppener Strooss zu Namur
ZDF-Politbarometer
CDU-SPD géife Majoritéit verléieren, AfD wier stäerkste Kraaft an Däitschland
Myanmar
All d'Doudesurteeler ginn a liewenslaang Prisongsstrofen ëmgewandelt
Loftattacke vun Israel - Hisbollah revanchéiert sech direkt
D'Wafferou tëscht Israel an dem Libanon huet net laang gehalen
Im Fall des verurteilten Serienvergewaltigers Dominique Pelicot ist eine möglicherweise von ihm getötete Frau exhumiert worden. Die Staatsanwaltschaft in Nanterre bestätigte dies.
Frankräich
Méiglecht Affer vum Serievergewalteger Dominique Pelicot exhuméiert
No Telefonat mat libaneseschem President
Trump annoncéiert Wafferou vun 10 Deeg tëscht Israel a Libanon
