RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Welt am Sonntag" berichtUSA wëlle méi séier Truppen aus Europa ofzéien, wéi bis ewell geduecht

RTL Lëtzebuerg
Den US-Verdeedegungsministère wëll anscheinend schonn an den nächste Woche Pläng op den Dësch leeën, fir d'Verdeedegung vun Europa zeréckzefueren.
Update: 30.05.2026 18:18
Den US-Verdeedegungsministère wëll anscheinend schonn an den nächste Woche Pläng op den Dësch leeën, fir d'Verdeedegung vun Europa zeréckzefueren.
© AFP

D'Welt am Sonntag schreift bei der nächster sougenannter "Force-Sourcing-Konferenz" vun der NATO am Juni géifen d'Alliéiert driwwer informéiert, wéi déi militäresch Hëllef vun den Amerikaner soll ausgesinn. D'Welt am Sonntag berifft sech op en héije Vertrieder aus dem Pentagon.

Washington wéilt dofir suergen, datt d'Alliéiert déi néideg Informatiounen a Kloerheet hunn, fir den Iwwergang zu enger europäescher Defense esou séier an effikass wéi méiglech virun ze dreiwen. D'Alliéiert sollen dobäi d'Haaptresponsabilitéit fir déi konventionell Verdeedegung vun Europa iwwerhuelen.

US-Truppe sollen deemno och méi séier aus Europa ofgezu ginn, wéi bis ewell geduecht. Am Mee war vu Washington schonn d'Annonce komm, et wéilt een eng 5.000 Zaldoten aus Däitschland ofzéien.

Mat dëse confirméierter Annonce gëtt däitlech, datt Washington den Europäer keng laang Iwwergangsdelaië gëtt. Den US-President Trump géif sech ëmmer d'Recht virbehalen, an all Situatioun esou ze handelen, wéi hien et fir adequat hält, esou de Vertrieder aus dem Pentagon.

Am meeschte gelies
Coupe de Luxembourg
Den FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner
Video
Fotoen
8
Beléifte Kannersnacks an der Kritik
Greenpeace fënnt Mikroplastik a sougenannte "Quetschies"
Video
Fotoen
9
Samu op der Plaz
Kand zu Nidderkuer vun Auto ugestouss a blesséiert
Numm muss vun der Fassad erof
Riichter decidéiert, datt Kennedy Center net nom Trump däerf ëmbenannt ginn
13
Verkéier nees opgeholl
Entwarnung no Drone-Meldung um Fluchhafen zu München
Weider News
De Wolfgang Kubicki ass neie Chef vun der FDP.
Däitschland
Wolfgang Kubicki ass neie Parteichef vun der FDP
Enquête wéinst Vergewaltegungen
Franséische Sänger Patrick Bruel seet Concerten op Festivallen dëse Summer of
Aus einer überschwemmten Höhle in Laos sind vier weitere Männer gerettet worden.
No 10 Deeg
Véier weider Männer aus iwwerschwemmter Hiel am Laos gerett
Den Edgar Morin bei sengem 100. Gebuertsdag am Juli 2021.
Famill confirméiert
Franséische Soziolog Edgar Morin am Alter vun 104 Joer gestuerwen
Reserve ginn ze séier ofgebaut
Finanzinstitutioune warne viru Pëtrol-Enkpäss am Summer
11
De Wolfgang Kubicki ass neie Chef vun der FDP.
Däitschland
Wolfgang Kubicki ass neie Parteichef vun der FDP
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.