D‘Lag ass eescht an d‘Lee zu München stoung seelen esou voll mat Sujeten. An Zäite vun enger neier Weltuerdnung a schwéieren internationalen Tensioune gëtt dëser Deeg gespaant op déi bayresch Landeshaaptstad gekuckt.
Update: 13.02.2026 18:40

Op der Sécherheetskonferenz zu München diskutéiere politesch Leaderen déi aktuell geopolitesch Enjeuen. Den däitsche Bundeskanzler Friedrich Merz huet eng nawell markant Optaktried gehalen, déi virun allem u Washington adresséiert war.

Merz op der Münchener Sécherheetskonferenz / Rep. Pit Everling

“Under Destruction” - de Slogan vun der grousser Konferenz am Luxus-Hotel Bayerischer Hof seet méi ewéi genuch. Staark beschiedegt ass op d‘mannst déi transatlantesch Gemeinschaft an dat gemeinsaamt Dasein an der Militärallianz NATO. Den däitsche Kanzler Friedrich Merz huet bei senger Optaktried de Rass tëschent der historescher europäesch-amerikanescher Frëndschaft däitlech beschriwwen:

“Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen. Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben, aufgetan. Vizepresident JD Vance hat das vor einem Jahr hier in München an dieser Stelle gesagt. Er hatte in der Beschreibung Recht. Der Kulturkampf der MAGA -Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet.”

De Merz huet och kloergestallt, datt een den Amerikaner net wéilt de Réck dréien an de Message u Washington formuléiert, datt ee gemeinsam méi staark wier. D‘Militärallianz misst awer nei geduecht ginn, sou de Bundeskanzler weider, mat enger gestäerkter Roll a méi Eegeresponsabilitéit vun Europa.

“Niemand hat uns in die übermässige Abhängigkeit von den Vereinigten Staate gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben. Diese Unmündigkeit war selbstverschuldet. Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns, und zwar lieber heute als morgen. Das tun wir nicht, indem wir die NATO abschreiben. Wir tun es, indem wir im Bündnis, im eigenen Interesse, einen starken selbsttragenden europäeschen Pfeiler errichten.”

Generell gesinn huet de Friedrich Merz virdru gewarnt, datt an der Ära vun de Groussmuechten e Risiko fir d‘Fräiheet géing bestoen. D‘Sécherheetskonferenz huet iwwer 1.000 Participanten, dorënner 60 Staats- a Regierungscheffen. D‘Ried vum US-Ausseminister Marco Rubio ass fir e Samschdeg virgesinn.

Zu München present sinn och den NATO Generalsekretär Mark Rutte, d‘EU-Kommissiounscheffin Ursula Von der Leyen an den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyi. Lëtzebuerg ass duerch den Ausseminister Xavier Bettel vertrueden.

Audio
